Минск ожидает в Литве первый танкер с российской нефтью для Белоруссии

Вильнюс, 4 марта. Первый из двух танкеров с российской нефтью для Белоруссии прибудет в литовский порт. Об этом рассказал пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Около миллиона тонн нефти планируется поставить на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии в марте, сообщил ранее вице-премьер республики Игорь Ляшенко. По словам Тищенко, в первой декаде текущего месяца в Клайпеду прибудет первый танкер, который брали у трейдеров.

«Потом второй ожидается», — добавил Тищенко, подтвердив информацию о планируемой поставке миллиона тонн нефти — половины месячного индикативного баланса между Белоруссией и Россией.

Александр Тищенко заметил, что полная загрузка НПЗ предполагает получение ежемесячно вдвое больше сырья. Он рассказал, что шесть российских компаний будут осуществлять поставки нефти в Белоруссию в марте по рыночной цене. Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» напомнил, что раньше поставки нефти на территорию республики осуществляли «Роснефть», «Татнефть», «Газпромнефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз».