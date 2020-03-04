Путин и Голикова заявили о фейках по коронавирусу в России. События дня. ФАН-ТВ

Байден побеждает на «супервторнике» США В предвыборной гонке в США сегодня появились конкретные фавориты. В стране подвели первые итоги «супервторника» — то есть праймериз, которые прошли за один день (это случилось вчера) сразу в 14 штатах и одной заморской территории. В лагере демократической партии успех праздновал Джо Байден. Он уже объявил о победе в девяти регионах, включая Техас, Алабаму и Миннесоту. В то же время его основной конкурент Берни Сандерс празднует успех лишь в четырех: Калифорния, Юта, Колорадо и Вермонт. А вот в штате Мэн исход пока не ясен: после подсчета 80% голосов политики идут почти вровень. Среди демократов именно они, похоже, заручились поддержкой делегатов, то есть тех, кто позволит им выдвигаться на пост президента. По предварительным итогам (пока идет финальный подсчет голосов), за Байдена выступают минимум 450 делегатов, за Сандерса — примерно 380. Такие данные приводит агентство Bloomberg, основатель которого (Майкл Блумберг) сегодня, кстати, тоже в предвыборной гонке. Но с куда более скромными результатами праймериз: победа лишь в одном, даже не штате, а в том самом заморском регионе — Американском Самоа. Борьбу Блумберг пока продолжает. Том Стайер, Пит Буттиджич, Эми Клобушар — двое последних вообще расписались в собственном поражении, призывая голосовать за Байдена. Ну а в республиканской партии все гораздо скучнее. Там с огромным отрывом по всем штатам выигрывает Дональд Трамп, действующий президент США. На этом фоне Байден уже призвал сторонников сфокусироваться именно на борьбе с Трампом, а не с Сандерсом. Хотя не стоит забывать, что праймериз продлятся до 6 июня, а успех в «супервторнике» еще ничего не гарантирует.

Путин назвал цель фейков о коронавирусе Борьба с коронавирусом продолжается. Теперь и на информационном фронте. Кто и зачем распространяет фейки о тысячах зараженных в России? Эту тему президент России Владимир Путин сегодня обсудил с правительством. О ситуации рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в лентах соцсетей все чаще стали мелькать ложные новости о заболевших в нашей стране. Якобы их число гораздо больше, чем официально объявлено. Роскомнадзор, кстати, уже подтвердил, что будет блокировать интернет-ресурсы за фейки о коронавирусе. «Что касается провокационных вбросов, то ФСБ докладывает, что в основном они организованы из‑за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации», — считает Владимир Путин, президент России. Но об угрозе эпидемии действительно с каждым днем заявляют все больше стран. Ее эпицентром стал Китай, но там динамика заражений сейчас падает. А в остальном мире, напротив, растет. Число больных приближается уже к 100 000. Хотя в России коронавирус зафиксировано всего у трех человек — за три с лишним месяца. Такой успех отметили даже во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты поставили Россию в число стран, чьи действия еще на ранней стадии помогли избежать эпидемии. Как говорится, держимся.