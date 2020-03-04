Ученые обнаружили на Марсе «парковку» для космических кораблей

Москва, 4 марта. Исследователи из NASA обнаружили дыру для космических кораблей на одной из высочайших гор Марса. Необычное углубление находится на возвышенности Павлина. Информация о странной находке была опубликована в блоге американского космического ведомства.

Ученые предполагают, что идеально круглое отверстие можно использовать для «парковки» космических кораблей. Углубление находится на горе Павлина, расположенной неподалеку от экватора планеты. Найденная дыра представляет собой потухший щитовой вулкан.

Открытие было сделано после того, как были подробно изучены снимки горы, сделанные еще в 2011 году. Согласно снимкам углубление представляет собой почти идеальную окружность с диаметром около 35 метров. По приблизительным подсчетам, ее глубина достигает 28 метров. Исследователи предполагают, что отверстие является боковым жерлом вулкана, передает «Царьград».

Стоит отметить, что открытие несет в себе практическую пользу. Ученые считают, что подобные образования могут стать плацдармом для поисков внеземной жизни, а также площадкой для приземления космических кораблей. Предполагается, что внутри дыры люди и техника не будут подвергаться воздействию радиации.