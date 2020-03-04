Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

Вашингтон, 4 марта. Кандидат на пост президента США и бизнесмен Майк Блумберг заявил, что принял решение прекратить участие в предвыборной гонке.

Как передает Bloomberg, соответствующее заявление было озвучено на фоне провала на «супервторнике» — масштабных внутрипартийных голосованиях. Блумберг будет поддерживать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Блумберг, потративший на избирательную кампанию более 500 миллионов долларов, стал главным неудачником прошедших в «супервторник» праймериз Демократической партии.