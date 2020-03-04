Турецкий политолог признал ошибки Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта приедет в Москву, где будет договариваться с российским лидером Владимиром Путиным о дальнейших действиях в Сирии. Экспертных оценок того, кто прав, кто виноват, чего ждать, кто больше пострадает в случае разрыва российско-турецких отношений, и прогнозов столько же, сколько самих экспертов.

Но в одном специалисты сходятся — это будет беспрецедентно тяжелый и долгий диалог (последний длился более шести часов). С другой стороны, обид и противоречий накопилось столько, что не разговаривать нельзя. Иначе война.

К слову о войне

Подготовка к визиту Эрдогана в Россию проходит на фоне исторического заседания турецкого парламента. Встреча депутатов всех фракций состоялась за закрытыми дверями. Все, что было сказано на заседании, считается гостайной. Главная тема — операция «Весенний щит» против сирийской армии. В Минобороны Турции уже рассказали о 327 убитых сирийских военнослужащих. Ранее в Идлибе погибли 33 турецких солдата, ранены более 30 человек. С неба падают турецкие дроны и сирийские самолеты. Беженцы в массовом порядке бегут в Европу по организованному турками пути. Ситуация медленно но верно выходит из-под контроля. И взоры снова направлены на Москву, так как Россия находится в наиболее выгодном положении: с одной стороны — союзнический Дамаск, а с другой — вынужденная идти на уступки Анкара.

Со щитом или на щите

Некоторые аналитики полагают, что Эрдоган едет к Путину фактически на поклон. Мол, положение турецкого президента шаткое, и если по началу сирийская кампания приносила ему политические очки, то теперь она стала невыносимой ношей. Однако представитель правящей партии Турции Омер Челик возражает — поездка Эрдогана в Москву это не компромисс.

«У нашего лидера есть фундаментальный подход к делу: Турция никогда не будет государством, покидающим стол переговоров. Мы будем пытаться доносить свою позицию. Встреча с Путиным в Москве стала возможной именно по этой причине», — сказал Челик.

Другими словами, в Анкаре пытаются представить предстоящую встречу на высшем уровне, как переговоры двух равных сторон.

Так ли это, и как Турция вообще дошла от борьбы с «курдской угрозой» до открытых боестолкновений с сирийской армией, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал турецкий политолог Мехмет Перинчек.