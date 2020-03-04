Ученые выяснили, какие продукты улучшают сон и помогают бороться со стрессом

Москва, 4 марта. Американские ученые доказали пользу пребиотиков в вопросах улучшения сна и борьбы со стрессом. Ранее считалось, что биологически активные соединения (пребиотики) помогают лишь при проблемах с пищеварением. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

Пребиотики являются полезными бактериями, которые содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт и квашеная капуста.

Однако существует еще одна категория пребиотиков, являющихся волокнистыми компонентами пищи. Человеческий организм не способен их переваривать или усваивать, но они служат пищей для полезных бактерий, которые живут в кишечнике. Они улучшают пищеварение и усиливают иммунитет. Такие пребиотики преобладают в луке-порее, артишоках и цельнозерновых продуктах.

Ученые из Колорадского университета в Боулдере выяснили, что пищеварительная система далеко не единственный орган, на который они оказывают влияние.

«Этот тип волокон предназначен не только для того, чтобы пройти через пищеварительную систему и увеличить объем стула. Это питание для бактерий, которые живут в нашем кишечнике, создание симбиотических отношений, которые оказывают мощное влияние на наш мозг и поведение», — заявил научный сотрудник отделения интегративной физиологии Колорадского университета Роберт Томпсон.

Исследования проводили на крысах. У тех крыс, которые придерживались пребиотической диеты, во время сна длиннее были периоды без быстрых движений глаз, а после стресса — наоборот, у них увеличивалась продолжительность сна с быстрыми движениями глаз. Крысы, употреблявшие стандартную пищу без пребиотиков, хуже восстанавливались после стресса.

«Результаты показывают новые сигналы от микробов кишечника, которые могут модулировать физиологию стресса и сон», — говорят ученые.

Благодаря полученным результатам у исследователей появляется возможность разрабатывать действенные методы борьбы со стрессом и бессонницей.