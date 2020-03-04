Зрители шоу Галкина не узнали помолодевшего Стаса Михайлова

Москва, 4 марта. Певец Стас Михайлов стал участником нового выпуска интернет-шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити». Зрители проекта на YouTube не узнали помолодевшего артиста, серьезно изменившего свою внешность.

В видео, вышедшем 4 марта, Михайлов оценивает современные композиции вместе с рэпером Виталием Гостюхиным из группы «АК-47».

Зрители не узнали 50-летнего певца, помолодевшего и обновившего свой образ. Часть пользователей предположила, что Михайлов сделал пластическую операцию и пересадил себе волосы. Теперь, по мнению зрителей, он выглядит моложе 32-летнего Гостюхина.

«Что случилось со Стасом Михайловым? <...> Волосы пересадил, сразу видно», «То чувство, когда Стас Михайлов выглядит свежее Вити АК и похож на современного кальянного рэпера», — написали пользователи в комментариях.

С другой стороны, зрителям понравились рассуждения Михайлова о современной музыке. Они заметили, что открыли для себя артиста в новом качестве.

«Я всю жизнь не любила Михайлова, но видимо постарела, и мое мнение сильно поменялось, теперь я влюблена», — отметила подписчица Алина Дубровская.

Ранее в Сети подвергли критике совместный снимок Михайлова с Надеждой Бабкиной. Пользователи сравнили артиста с восковой фигурой, передавало Федеральное агентство новостей.