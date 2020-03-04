Глава политбюро ХАМАС объяснил, почему Палестина отвергла «сделку века» США

Москва, 4 марта. Палестинский народ никогда не согласится на так называемую «сделку века», поскольку она нарушает основополагающие интересы палестинцев. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме Палестины, «сделку века» не поддерживают и другие субъекты международной политики, в том числе и наша страна. Это было подтверждено главой российской дипломатии Сергеем Лавровым на встрече с представителями ХАМАС, сообщил Исмаил Хания.

«Россия отвергает эту сделку, потому что «сделка века» нарушает международное право и резолюции ООН по данному вопросу», — добавил представитель Палестины.

Кроме того, в настоящее время уже существует арабская инициатива решения палестинского вопроса, которая была выдвинута в Бейруте.

«Сделка века сводит на нет роль арабской инициативы. США этой сделкой еще раз подтвердили свою одностороннюю поддержку стремления Израиля лишить палестинский народ возможности суверенитета», — констатировал Хания.

Кроме того, «сделка века» является большой угрозой не только для Палестины, но и для региона, и мира в целом.

«Америка хочет укрепить свою гегемонию, свою власть над этим регионом. США пытаются оказать давление на государства, в которых проживают палестинцы как беженцы. Американцы пытаются изменить расстановку сил в регионе с тем, чтобы Израиль чувствовал себя сильнее в регионе», — рассуждает представитель палестинского Движения исламского сопротивления.

Ранее США анонсировали свой проект палестино-израильского урегулирования, который был назван ими «сделка века». Проект американцев был неодобрительно встречен в исламском мире: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал предложенную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» мерзким и обреченным на провал проектом, председатель кувейтского парламента Марзок Аль-Ганем демонстративно выбросил в мусорное ведро распечатанный текст «сделки», а глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американский проект «преступлением против исламского мира».