Российская военная полиция не покидала сирийский город Серакиб в провинции Идлиб

Дамаск, 4 марта. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийского населенного пункта Серакиб. Об этом сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, турецкие пропагандисты распространяют фейки о том, что военная полиция Минобороны РФ якобы покинула город Серакиб, который расположен в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

«Сообщения турецких пропагандистов о том, что российская военная полиция выведена из Серакиба, не соответствует действительности», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 марта подразделения сирийской армии освободили от террористов город Серакиб, после чего в населенный пункт прибыла военная полиция РФ, которая обеспечивает безопасность в населенном пункте. Серакиб является стратегически важным городом. Контроль над населенным пунктом позволил сирийской армии перекрыть маршруты снабжения террористов.