Политолог Михеев заявил, что Трамп имеет полное право на троллинг демократов

Москва, 4 марта. Российский политолог и радиоведущий Сергей Михеев заявил, что американский президент Дональд Трамп имеет полное моральное право отвечать соперникам троллингом.

По его словам, действующий глава Белого дома возвращает бумерангом то, что получал в свое время от представителей Демократической партии. Об этом пишет SM-News.ru.

Сергей Михеев напомнил, что демократы часто и активно грубо высмеивали Трампа, не забывая о колких шутках касательно его внешнего вида и прошлого. С точки зрения эксперта, сегодняшнее поведение американского президента можно назвать бумерангом. По словам Михеева, это «крайний способ», но он работает, хотя и не должен использоваться человеком, занимающим пост президента страны.

«Трамп в данном случае возвращает им то, что они запустили против него. Он пытался быть президентом, а они всю дорогу опускали его на уровне этого высмеивания, троллинга и теперь получают это обратно», — подчеркнул Михеев.

В соцсетях Дональд Трамп недавно опубликовал видеозапись, на которой кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ест и облизывает пальцы. Американский президент иронично посоветовал сопернику больше так не делать в целях санитарии. Президент США также дразнит Блумберга у себя в Twitter и называет его «мини-Майком». Трамп даже однажды назвал его «5 футами и 4 дюймами мертвой энергии».