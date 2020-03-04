Психолог Карпов раскритиковал практику сбора денег на школьные нужды через детей

Проблема поборов на всевозможные школьные и классные нужды стоит в российском обществе достаточно остро. Этому вопросу была посвящена прошедшая 4 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» конференция «Поборы в школах — есть ли решение проблемы». Казалось бы, что проблема должна касаться только мам и пап учащихся общеобразовательных школ — тех, с кого, собственно, и берут деньги. Однако в цепочку сбора средств достаточно часто включают самих детей — именно на их слабые плечи перекладывается ответственность по донесению, как правило, неприятной для их родителей информации. От этой практики нужно избавляться, считает детский психолог Никита Карпов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что взрослые сами должны решать финансовые вопросы между собой.

«Ребенок физически не может нести за это ответственность, — убежден собеседник ФАН. — А его, получается, втаскивают в эту ситуацию со сбором средств, да еще и пытаются через него оказать давление на родителей. Ну или по крайней мере, ему «прилетает».

По сути, школьник становится жертвой распространенного у правителей древности правила «гонца, принесшего плохие вести, казнят», превращаясь таким образом в некий громоотвод для тех, кто попросил донести до его родителей информацию о том, что тем пора раскошеливаться.

«Крайне нездоровая ситуация для детской психики, — убежден психолог. — Это неправильно: школьники должны нести ту ответственность, которая положена им по возрасту. Разумеется, многое зависит также и от уровня осознанности пап и мам, от их подхода к воспитанию и понимания того, что их сын или дочь не виновны в том, что их попросили сдать деньги на условную раковину для класса. Но если ребенок, скажем, плохо учится в школе и вместе с двойкой приносит новость о том, что родителям нужно сдать тысячу рублей на экскурсию, то «планка терпимости» у них может и упасть».

Вместе с тем такие случаи хоть и есть, но становятся крайне редкими — вопросы сбора средств почти окончательно перекочевали от классных руководителей в родительские комитеты.