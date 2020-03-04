Экс-депутат Рады Олейник рассказал о фокусе с отставкой Гончарука на Украине

Комитет Верховной рады Украины принял прошение об отставке премьера страны Алексея Гончарука. Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил, какой фокус хотят провернуть Гончарук и власти Украины.

В комитете Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проект решения об отставке Алексея Гончарука с поста премьера поддержали 23 из 25 членов. По словам замглавы комитета и члена фракции «Слуга народа» Александра Качура, отставка Гончарука повлечет за собой отставку всего правительства страны. Согласно дальнейшей процедуре отставку должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Следующим своим решением Верховная рада утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьера. За Шмыгаля проголосовал 291 парламентарий. Предложение назначить его на пост главы правительства Украины внес Владимир Зеленский.

Бывший украинский депутат Владимир Олейник разъясняет, что если премьер страны пишет заявление об отставке, то после принятия этого решения члены правительства сразу получают статус исполняющих обязанности.

«Но здесь есть один фокус. Дело в том, что после назначения Гончарука на должность он обратился к парламенту со своей программой, которую приняли, — пояснил Олейник в интервью Федеральному агентству новостей. — Согласно ей, он имеет иммунитет на год. Его нельзя уволить по инициативе парламента и президента, если он сам ее не проявит. Здесь он проявил инициативу, и депутаты Рады это решение удовлетворили».

Кроме того, политик обратил внимание на заявление Гончарука, висящее на сайте Киевского административного суда, о том, что он требует приостановить увольнение и просит суд в порядке обеспечения принять такое решение.

«Если он за секунду до голосования отзывает свое заявление об отставке, то оно становится абсолютно недействительным. Поэтому если иметь опытных юристов, то он еще свое сыграет», — подчеркнул Олейник.

Экс-депутат Рады объяснил, что Гончарук был поставлен в украинское правительство, чтобы прикрывать непрофессионализм действующей команды министров.

«Он заехал туда на самокате, а ушел собственными ногами. Его ставили для того, чтобы было не видно отсутствие опыта и команды. Он был поставлен туда, чтобы прикрывать то, что будут принимать другие дяди, — проекты постановлений, решения. Когда увидели, что рейтинги падают, дела идут плохо, то тогда сделали простой фокус, который на Украине был любимым занятием, — «а давайте все спишем на плохое правительство. Наберем более опытных и народ будет доволен», — сказал собеседник ФАН.

Также Олейник с сожалением отмечает, что новый премьер вряд ли сможет изменить внутриполитические приоритеты на Украине.

«Но какая разница фамилия боцмана, который будет гонять команду, когда корабль не меняет курс и капитана. Титаник все равно идет на айсберг», — добавил он.

О возможной кандидатуре Дениса Шмыгаля на пост украинского премьера журналисты узнали из источников во фракции «Слуга народа». Эксперты предполагают, что между Зеленским и Гончаруком был конфликт из-за смены глав энергокомпаний. Кадровыми перестановками, как писали СМИ, был недоволен украинский олигарх Игорь Коломойский.

Ранее экс-премьер Украины обратился в Окружной административный суд Киева с иском к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову о запрете председателю украинского парламента выносить на внеочередное пленарное заседание Рады вопрос об отставке самого Гончарука и министров его правительства.

Напомним, Гончарук возглавил украинское правительство в августе 2019 года, вскоре после победы Зеленского на президентских выборах. Чиновнику всего 35 лет, что делало его самым молодым премьером в истории Украины.