Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага встретился сегодня, 4 марта, в Тунисе с временным поверенным в делах правительства Соединенных Штатов в Ливии Джошуа Харрисом. По словам американского дипломата, Вашингтон якобы намерен оказывать дальнейшую поддержку для поиска выхода из ливийского кризиса и достижения устойчивого перемирия. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) известный политолог, экономист Александр Дудчак указал на наличие серьезного раскола в марионеточной структуре ПНС, в связи с чем Башага пытается заручиться поддержкой Запада в лице США.

Стоит отметить, что сейчас в рядах окружения главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа действительно назревает раскол на фоне попыток Башаги уменьшить роль вооруженных бандформирований Триполи. В то же время один из ключевых «чиновников» марионеточного триполитанского режима всячески способствует усилению террористов в Мисурате, обеспечивая для них серьезный военный потенциал и предоставляя мисуратским боевикам более весомые рычаги давления на «правительство» в ливийской столице.

Однако причиной разлада в террористических структурах ПНС все же является серьезное снижение прибыли, получаемой от реализации ливийской нефти, которая по большей части теперь уходит на оплату сирийских наемников, переправляемых в Ливию Турцией. В связи с этим в значительной степени пострадала репутация Файеза Сарраджа. Такой нестабильностью в Триполи решил воспользоваться представляющий бандформирования Мисураты Фатхи Башага, занимающий одну из важнейших должностей в ПНС.

Первым шагом «министра» в этом противостоянии являлась дискредитация представителей органов безопасности Файеза Сарраджа, направленная на подрыв всей их деятельности. Он заявил, что структура разведки ПНС включает достаточно много внедренных в нее боевиков, и фактически объявил им войну. Тем не менее внезапный порыв Башаги удивительным образом обошел стороной членов мисуратских группировок, что породило разногласия с бандитами «ан-Наваси», а позднее и с одним из лидеров зинтанских джихадистов Имадой Таралбуси.

По словам политического аналитика, противоречия в «правительстве» Файеза Сарраджа наглядно демонстрируют отсутствие легитимности этого преступного режима, что ПНС всячески пыталось скрывать на различных международных площадках, ведь за ним не стоит ливийский народ.

«Понятно, что все эти разногласия в так называемом Правительстве национального согласия противоречат тому образу, который этот режим пытается демонстрировать на международных площадках. Ни о каком согласии там не может быть речи и до нормализации ситуации очень далеко. Любая гражданская война очень сложно успокаивается, потому что люди уже забывают о том, с чего все было начато и какие были причины для первых выстрелов. Естественно, ПНС пытается себя выставлять как «легитимное правительство», якобы представляющее интересы ливийского народа, однако оно легитимное настолько, насколько его делает таким Запад. К сожалению, во всех переворотах и гражданских войнах, которые происходили за последнее время, легитимация власти осуществляется Западом. Народ ПНС Ливии не выбирал», — отметил эксперт.

Примечательно, что на фоне серьезного раскола между бандформированиями сегодня в Мисурате на авиабазе прошла встреча турецкого офицерского состава с лидерами местных группировок. Еще больше ситуацию подогревает прошедшая встреча Башаги с представителем США в Тунисе, которая говорит о том, что главарь «МВД» ПНС явно рассчитывает на поддержку Запада в своих дальнейших действиях. Собеседник ФАН подчеркнул, что Башага пытается обеспечить для себя более твердые позиции за счет таких встреч с западными представителями. По его мнению, в подобных условиях крайне сложно говорить о мирном политическом урегулировании в Ливии.

«Безусловно, это свидетельствует о том, что он (Фатхи Башага. — Прим. ФАН) активно ищет поддержки со стороны Соединенных Штатов. Он пытается наладить связи с теми, кто сможет обеспечить ему более твердые позиции. В Ливии еще очень далеко до спокойствия, страна развалена, повергнута в бедность, нищету и разруху. Конечно, в таких условиях каждая группировка ПНС будет пытаться застолбить за собой какие-то позиции и расширить свое влияние, они не представляют интересов ливийского народа, поэтому и происходят такие бурления. На этом фоне сложно говорить о мирных процессах по урегулированию кризиса в североафриканской стране, так как единства нет не только в самой Ливии, но и за ее пределами», — констатировал Александр Дудчак.

Напомним, под контролем Фатхи Башаги находятся боевики группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, похитившие и удерживающие в частной тюрьме «Митига» на протяжении более девяти месяцев российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Причем со стороны ПНС не было предъявлено никаких официальных обвинений в адрес сотрудников Фонда защиты национальных ценностей.