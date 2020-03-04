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Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

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Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага встретился сегодня, 4 марта, в Тунисе с временным поверенным в делах правительства Соединенных Штатов в Ливии Джошуа Харрисом. По словам американского дипломата, Вашингтон якобы намерен оказывать дальнейшую поддержку для поиска выхода из ливийского кризиса и достижения устойчивого перемирия. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) известный политолог, экономист Александр Дудчак указал на наличие серьезного раскола в марионеточной структуре ПНС, в связи с чем Башага пытается заручиться поддержкой Запада в лице США.

Стоит отметить, что сейчас в рядах окружения главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа действительно назревает раскол на фоне попыток Башаги уменьшить роль вооруженных бандформирований Триполи. В то же время один из ключевых «чиновников» марионеточного триполитанского режима всячески способствует усилению террористов в Мисурате, обеспечивая для них серьезный военный потенциал и предоставляя мисуратским боевикам более весомые рычаги давления на «правительство» в ливийской столице.

Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

Однако причиной разлада в террористических структурах ПНС все же является серьезное снижение прибыли, получаемой от реализации ливийской нефти, которая по большей части теперь уходит на оплату сирийских наемников, переправляемых в Ливию Турцией. В связи с этим в значительной степени пострадала репутация Файеза Сарраджа. Такой нестабильностью в Триполи решил воспользоваться представляющий бандформирования Мисураты Фатхи Башага, занимающий одну из важнейших должностей в ПНС.

Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

Первым шагом «министра» в этом противостоянии являлась дискредитация представителей органов безопасности Файеза Сарраджа, направленная на подрыв всей их деятельности. Он заявил, что структура разведки ПНС включает достаточно много внедренных в нее боевиков, и фактически объявил им войну. Тем не менее внезапный порыв Башаги удивительным образом обошел стороной членов мисуратских группировок, что породило разногласия с бандитами «ан-Наваси», а позднее и с одним из лидеров зинтанских джихадистов Имадой Таралбуси.

По словам политического аналитика, противоречия в «правительстве» Файеза Сарраджа наглядно демонстрируют отсутствие легитимности этого преступного режима, что ПНС всячески пыталось скрывать на различных международных площадках, ведь за ним не стоит ливийский народ.

Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

«Понятно, что все эти разногласия в так называемом Правительстве национального согласия противоречат тому образу, который этот режим пытается демонстрировать на международных площадках. Ни о каком согласии там не может быть речи и до нормализации ситуации очень далеко. Любая гражданская война очень сложно успокаивается, потому что люди уже забывают о том, с чего все было начато и какие были причины для первых выстрелов.

Естественно, ПНС пытается себя выставлять как «легитимное правительство», якобы представляющее интересы ливийского народа, однако оно легитимное настолько, насколько его делает таким Запад. К сожалению, во всех переворотах и гражданских войнах, которые происходили за последнее время, легитимация власти осуществляется Западом. Народ ПНС Ливии не выбирал», — отметил эксперт.

Примечательно, что на фоне серьезного раскола между бандформированиями сегодня в Мисурате на авиабазе прошла встреча турецкого офицерского состава с лидерами местных группировок. Еще больше ситуацию подогревает прошедшая встреча Башаги с представителем США в Тунисе, которая говорит о том, что главарь «МВД» ПНС явно рассчитывает на поддержку Запада в своих дальнейших действиях. Собеседник ФАН подчеркнул, что Башага пытается обеспечить для себя более твердые позиции за счет таких встреч с западными представителями. По его мнению, в подобных условиях крайне сложно говорить о мирном политическом урегулировании в Ливии.

Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

«Безусловно, это свидетельствует о том, что он (Фатхи Башага. Прим. ФАН) активно ищет поддержки со стороны Соединенных Штатов. Он пытается наладить связи с теми, кто сможет обеспечить ему более твердые позиции. В Ливии еще очень далеко до спокойствия, страна развалена, повергнута в бедность, нищету и разруху. Конечно, в таких условиях каждая группировка ПНС будет пытаться застолбить за собой какие-то позиции и расширить свое влияние, они не представляют интересов ливийского народа, поэтому и происходят такие бурления. На этом фоне сложно говорить о мирных процессах по урегулированию кризиса в североафриканской стране, так как единства нет не только в самой Ливии, но и за ее пределами», — констатировал Александр Дудчак.

Дудчак уверен, что Фатхи Башага ищет поддержку у США на фоне раскола в структуре ПНС

Напомним, под контролем Фатхи Башаги находятся боевики группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, похитившие и удерживающие в частной тюрьме «Митига» на протяжении более девяти месяцев российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Причем со стороны ПНС не было предъявлено никаких официальных обвинений в адрес сотрудников Фонда защиты национальных ценностей.

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