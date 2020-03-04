Довлатова рассказала, как Киркоров разрушил ее брак

Москва, 4 марта. Телеведущая и актриса Алла Довлатова заявила, что развелась со своим первым супругом из-за Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, на протяжении 12 лет она была замужем за предпринимателем из Санкт-Петербурга Дмитрием Лютым. Первые годы совместной жизни супруги жили в Петербурге, однако позднее Довлатова переехала в Москву. Несколько лет супруги жили в разных городах, что оказало негативное влияние на их брак.

В Москве она познакомилась со вторым супругом, полковником полиции Алексеем Бородой. При этом знакомству способствовал Филипп Киркоров.

«Вдруг мне звонит Филипп Киркоров и говорит: «В тебя влюблен милиционер. Можно я дам твой телефон? Он сказал, что очень хочет познакомиться». Филипп — тот человек, которому легче сказать да, чем пререкаться. Звонки от него могут сутками продолжаться. В итоге этот милиционер пришел на мой спектакль», — пояснила Довлатова.

После спектакля «милиционер» подарил Довлатовой корзину роз, а через неделю пришел на второй спектакль. В этот момент актриса еще была замужем за Дмитрием Лютым.