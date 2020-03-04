Ученые рассказали, чем опасно размораживание мяса в микроволновке

Москва, 4 марта. Разморозка мяса с помощью микроволновки может привести к печальным последствиям для организма. Ученые считают, что такой способ чреват отравлением и лучше всего размораживать мясо в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. Об этом говорится в исследовании профессора Костаса Статхопулоса из Абертейского университета в шотландском городе Данди.

Ученые полагают, что самым лучшим вариантом для разморозки мяса будет тот, при котором оно спокойно размораживается в течение нескольких часов без помощи микроволновой печи, передает «Царьград».

Статхопулос доказал, что микроволновая печь может вызывать негативные последствия для человеческого организма. Что касается мяса, то при быстром размораживании в печи число микробов, вызывающих инфекции, возрастает. Это плохо сказывается на работе пищеварительной системы и может привести к серьезному отравлению.

Он добавил, что размораживать мясо при комнатной температуре также не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что мало кто знает о всех способностях микроволновки. Повара рассказали о том, что в ней можно приготовить приправы. Для этого нужно положить необходимую зелень внутрь, высушить и растереть ее в порошок. Кроме того, если немного подогреть цитрусовые, то получится выжать значительно больше сока, передает телеканал «360».