Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 4 марта.

Денис Коротков во время службы подозревался не только в коррупции и связях с криминалом, но и в употреблении наркотиков. Денис Коротков из «Новой» во время службы сидел на наркотиках — сослуживцы.

Неспособность Зеленского ввести антикоррупционный курс в стране изменила отношение Запада к главе Украины, считает Головачев. Политолог Головачев объяснил, почему Запад изменил отношение к Зеленскому.

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2». Морозов рассказал, как отреагирует ЕС на попытку Украины остановить «Северный поток — 2».

Андрей Коболев сообщил, что обсудил с властями США новые меры по срыву строительства газопровода «Северный поток — 2». «Нафтогаз» просит США принять дополнительные меры против «Северного потока — 2».

Зеленский предложил «Слуге народа» поддержать Дениса Шмыгаля в качестве кандидатуры на пост главы кабинета министров. Верховная рада обсудит инициативу о смене правительства Украины.

Эксперты сообщили, что скидки на электронику перед праздниками являются маркетинговым ходом. Роскачество предупредило об уловках маркетологов в преддверии 8 Марта.

Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе. Боевики предприняли новую попытку атаки на авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Сирия итоги за сутки на 4 марта 06.00: Турция сбила сирийский самолет в Идлибе, попытка атаки на авиабазу «Хмеймим».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил группу Little Big, прошедшую конкурсный отбор для участия в Евровидении. Танцующий под песню группы Little Big Жириновский попал на видео.

В казанском аэропорту самолет встретили медики. 60-летний пассажир, у которого случился приступ, был госпитализирован. Самолет рейса Челябинск-Москва экстренно сел в Казани из-за приступа у пассажира.

ВСУ 17 раз нарушили перемирие на территории Донбасса за прошедшие сутки. В ДНР связали обстрелы ВСУ с агрессией Турции в Сирии.