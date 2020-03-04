Верховная рада одобрила отставку премьера Гончарука

Киев, 4 марта. Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины. Решение парламента повлечет за собой смену всего правительства.

За увольнение Гончарука проголосовали 353 депутата, при этом необходимый минимум составлял 226 голосов.

До назначения нового кабинета министров продолжит свою работу нынешний состав правительства.

Напомним, слухи об отставке Гончарука, считающегося ставленником американского финансиста Джорджа Сороса, появились в январе 2020 года. Тогда в Сети были выложены аудиозаписи совещания правительства под председательством премьера. На них предположительно Гончарук называет себя «полным профаном в экономике», а также обвиняет президента страны Владимира Зеленского в примитивном понимании экономических процессов, передавало Федеральное агентство новостей.