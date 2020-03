Крутой поделился кадрами секретного проекта Киркорова, Кудрявцевой и Баскова

Был сегодня на съёмках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы. ???????????? Но я, как отчаянный инстаграмщик, разоблачитель всех секретов и непосредственный участник всего этого безобразия, не мог не отснять для вас, мои дорогие подписчики, немного закулисья. Был рад видеть своих друзей, с которыми вдоволь нацеловался, наобнимался и нахохотался. ???????? После снятия вето о неразглашении, с удовольствием поделюсь с вами уникальными подробностями сегодняшних съёмок. #секрет #тайна #закулисье #съёмки #леракудрявцева #олесясудзиловская #николайбасков #филиппкиркоров #царь

