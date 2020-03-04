Крутой поделился кадрами секретного проекта Киркорова, Кудрявцевой и Баскова

Москва, 4 марта. Российский композитор Игорь Крутой поделился с подписчиками кадрами со съемок секретного проекта с участием исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Ролик музыкант опубликовал в Instagram.

На видео можно увидеть телеведущую Леру Кудрявцеву, актрису Олесю Судзиловскую и Николая Баскова с отклеившимся усом. Филипп Киркоров же предстает в образе царя с шапкой Мономаха на голове. Вероятно, в съемках принимают участие и другие звезды.

«Был сегодня на съемках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы», — подписал Крутой ролик.

Композитор заявил, что как «отчаянный инстаграмщик, разоблачитель всех секретов и непосредственный участник всего этого безобразия» не мог не поделиться кадрами закулисной жизни.

Пока Крутой не разглашает подробности проекта, но все же пообещал сообщить их в ближайшее время.

«После снятия вето о неразглашении с удовольствием поделюсь с вами уникальными подробностями сегодняшних съемок», — заинтриговал артист.

Подписчики Крутого уже в нетерпении от того, когда же он поделится новой порцией кадров.