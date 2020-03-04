Крутой поделился кадрами секретного проекта Киркорова, Кудрявцевой и Баскова

Москва, 4 марта. Российский композитор Игорь Крутой поделился с подписчиками кадрами со съемок секретного проекта с участием исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Ролик музыкант опубликовал в Instagram.
На видео можно увидеть телеведущую Леру Кудрявцеву, актрису Олесю Судзиловскую и Николая Баскова с отклеившимся усом. Филипп Киркоров же предстает в образе царя с шапкой Мономаха на голове. Вероятно, в съемках принимают участие и другие звезды.
«Был сегодня на съемках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы», — подписал Крутой ролик.
Композитор заявил, что как «отчаянный инстаграмщик, разоблачитель всех секретов и непосредственный участник всего этого безобразия» не мог не поделиться кадрами закулисной жизни.
Пока Крутой не разглашает подробности проекта, но все же пообещал сообщить их в ближайшее время.
Был сегодня на съёмках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы. ???????????? Но я, как отчаянный инстаграмщик, разоблачитель всех секретов и непосредственный участник всего этого безобразия, не мог не отснять для вас, мои дорогие подписчики, немного закулисья. Был рад видеть своих друзей, с которыми вдоволь нацеловался, наобнимался и нахохотался. ???????? После снятия вето о неразглашении, с удовольствием поделюсь с вами уникальными подробностями сегодняшних съёмок. #секрет #тайна #закулисье #съёмки #леракудрявцева #олесясудзиловская #николайбасков #филиппкиркоров #царь
«После снятия вето о неразглашении с удовольствием поделюсь с вами уникальными подробностями сегодняшних съемок», — заинтриговал артист.
Подписчики Крутого уже в нетерпении от того, когда же он поделится новой порцией кадров.
«Ну, как всегда, бомбятина», «Аааа! Игорь Яковлевич запалил контору!», «У вас самые интересные посты. В то время, когда никто не догадывается, что их снимают, вы тут как тут», — написали поклонники в комментариях.