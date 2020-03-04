Сбербанк представил модель распространения коронавируса Gleam

Москва, 4 марта. Сотрудники Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса нового типа в России и мире Gleam, используя данные Минздрава РФ. Об этом рассказал глава банка Герман Греф.

По его словам, обстановка в России значительно лучше, чем в других странах.

«Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит», — сообщил Греф.

Он добавил, что сейчас принимается решение по выдаче гранта на разработку вакцины от вируса COVID-19, на него претендуют три института.

Кроме того, сейчас специалисты наполняют модель данными минздрава и после доработки передадут ее в ведомство.

«Ряд профилактических мер будет иметь первоочередное значение, что и подтверждает модель. Есть разные сценарии, мы предполагаем, что возможны две волны — весенняя и осенняя», — обратил внимание менеджер Сбербанка Максим Еременко.

Он также пояснил заинтересованность банка в прогнозировании эпидемии. Для финансовой организации важно знать, как будет реагировать рынок на дальнейшее распространение инфекции.

«Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы этой паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка, и страны в целом», — подчеркнул специалист.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. По последним данным, жертвами ранее неизвестного заболевания только в Китае стали более 2,9 тысячи человек.