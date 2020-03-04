Банкиры бросили Байдена на бой с Трампом из-за боязни войны компроматов

Победив как минимум в девяти штатах из четырнадцати на праймериз демократов во время «супервторника», бывший вице-президент США Джо Байден практически снял вопрос о том, кто именно составит конкуренцию хозяину Белого дома Дональду Трампу на выборах-2020. Ближайший конкурент Байдена, сенатор из Вермонта Берни Сандерс, хоть и сумел сегодня «взять» многолюдную Калифорнию, вряд ли сможет перетянуть на себя большинство делегатов от «партии осла».

Что важнее цифр, Байдена, очевидно, окончательно решило поддержать партийное руководство «синих», лоббисты при Демпартии и те финансовые круги, которые на протяжении нескольких десятков лет «вели» своего протеже вверх по ступенькам американской власти — вплоть до фактического руководства Соединенными Штатами при «фронтмене» Бараке Обаме.

Вот только истинная цель подобной ставки «глубинного государства» на 77-летнего «Джо» по-прежнему не ясна. Не исключено, что все это делается ради «тихого слива» престарелого демократа на выборах и последующего пересмотра статус-кво с теми силами, которые стоят за Трампом, считает обозреватель Федерального агентства новостей.

С приставкой «супер-»

В Америке любят все с приставкой «супер-»: супермен, суперстар, суперфинал, супермышь... Есть там и «супервторник». Правда, случается он далеко не каждую неделю, не каждый месяц и даже не каждый год.

Это первый вторник марта високосного года, когда в 14 штатах, включая два из тройки крупнейших: Калифорнию и Техас, — традиционно проходит выдвижение кандидатов на пост президента от политических партий.

На выборах-2020 у республиканцев кандидат стал известен заранее — действующий 45-й президент США Дональд Трамп. А вот у демократов налицо борьба и интрига — почти такие же, как четыре года назад.

Напомним, что ситуация-2016 была такова. После восьмилетнего пребывания в Белом доме 44-й президент США демократ Барак Обама больше не мог претендовать на этот пост, и в «партии осла», у «синих», до начала июля шла ожесточенная борьба. Там никак не могли определиться с кандидатом. Кто: Хиллари Клинтон или Берни Сандерс? Экс-«палач» Ричарда Никсона, экс-первая леди и экс-госсекретарь США — или сенатор от крошечного штата, известный своим социал-популистскими взглядами?

При этом весь партийный аппарат демократов до неприличия играл на стороне Клинтон, а избиратели по всей Америке упорно голосовали за «левака» Сандерса. Тем не менее, за две недели до съезда он был вынужден снять свою кандидатуру в пользу Хиллари. И та, будучи безусловным фаворитом президентской гонки, умудрилась проиграть выборы Трампу.

Нью-йоркского миллиардера и шоумена вначале не принимали всерьез, но он уже к началу мая уничтожил всех своих конкурентов внутри «партии слона», «красных», а затем, благодаря выверенной стратегии, разгромил Клинтон в коллегии выборщиков от штатов со счетом 304:227, при этом уступив почти три миллиона голосов избирателей по стране в целом.

Ставка на Байдена

В президентской кампании 2020 года демократы ничего не забыли и ничему не научились: то же отсутствие лидирующего кандидата, те же «качели» по штатам, тот же «возмутитель спокойствия» Сандерс, которому теперь противостоял другой тяжеловес из «команды Обамы» — пожалуй, еще более «тяжеловесный», чем Хиллари Клинтон, экс-вице-президент США Джозеф Байден.

Плюс альтернативные кандидаты в лице сенсационно стартовавшего (правда, при поддержке партаппарата) 37-летнего Пита Буттиджича, который быстро вышел из президентской гонки и призвал своих сторонников голосовать за Байдена, а также долго мутившего воду экс-мэра Нью-Йорка, мультимиллиардера Майкла Блумберга, эдакого «демократического двойника» Трампа…

Но «супервторник» показал, что, хотя все это так, некую «работу над ошибками» в стане «синих» все-таки провели. Окончательные данные по штатам станут известны позднее, но тем не менее уже сейчас ясно, что Джо Байден обходит конкурентов, «взяв» 3 марта как минимум девять штатов из 14 (территорию американское Самоа, где выиграл Блумберг, в силу ряда причин можно вообще не учитывать).

Правда, это преимущество трудно назвать подавляющим: так, в той же Калифорнии с большим отрывом побеждает Сандерс, а в Техасе голоса разделились почти пополам, с небольшим преимуществом Байдена.

На момент написания статьи подтверждены 453 делегата июльского национального партийного съезда (конвента) в Милуоки, которые будут голосовать за Байдена, 382 — за Сандерса, а все остальные, включая Блумберга, набрали вместе меньше 150 голосов, поэтому могут уже сегодня снимать свои кандидатуры и заниматься другими, более привычными и прибыльными для себя делами.

В президентской гонке США 2020 года им «ловить» больше нечего. Ведь для того, чтобы стать официальным кандидатом от «синих», требуется заручиться поддержкой 1991 делегата, и здесь даже «партийная гвардия» в лице 775 «суперделегатов» (опять «супер-»!) — не самая важная «гиря» на чашах весов, хотя в случае небольшой разницы между кандидатами она, как правило, играет решающую роль.

Тем не менее, ставка на Байдена со стороны верхушки и аппарата «демократов» сомнений не вызывает, поэтому к данной фигуре стоит приглядеться повнимательнее.

Джо Байден: возвышение после «жертвы»

Биография Джозефа Робинетта Байдена-младшего по-своему весьма показательна. Как и в истории «клана Трампов», в ней присутствует некая «жертва», после которой следует стремительное возвышение. Только у Трампов в роли такой «жертвы» выступил старший брат Фредди, погибший в автокатастрофе 6 сентября 1981 года, а у Байдена в автокатастрофе погибли его 30-летняя жена Нелия и их полуторагодовалая дочь Наоми.

При этом оба сына: трехлетний Джозеф Робинетт «Бо» Байден III и двухлетний Роберт Хантер, — получили тяжелые травмы, но остались в живых. Это случилось 18 декабря 1972 года, а уже 3 января 1973 года Джозеф Байден вступил в должность сенатора от штата Делавэр и занимал это кресло в течение 37 лет — вплоть до 20 января 2009 года, когда стал вице-президентом США.

В данной связи следует сказать, что штат Делавэр, с момента отказа от золотодолларового стандарта в 1972 году, — это главный американский офшор, через который ежегодно проходят многотриллионные транзакции. Несомненно, сенатор от этого штата должен являться доверенным человеком тех кругов, которые эти финансовые операции осуществляют.

И при Обаме Байден явно был «дядькой», приставленным к молодому и неопытному «афроамериканскому» политику (до того в американской истории последнего столетия не было прецедентов избрания на высший государственный пост человека с таким «низким стартом», как у 44-го президента США, прежде лишь младшего сенатора с четырехлетним стажем). Можно даже сказать, что именно Байден, а не Обама реально руководил Америкой и ее политикой из Белого дома на протяжении 2009–2016 годов.

Выход — или вывод — такой фигуры от Демократической партии на президентские выборы США 2020 года, учитывая все привходящие обстоятельства, может быть связан только с двумя вариантами.

Первый — «глубинное государство», в полном соответствии с правилами мафии, бросило допустившего провал члена «семьи» лично исправлять свою ошибку любой ценой. Тогда нас ждет «последний бой» с мегатонными компроматами, а также соответствующими объемами попкорна и прочих «вкусностей».

Второй — тихий-мирный слив Байдена Трампу: проигрыш, который будет гарантией не только личной «амнистии» экс-вице-президента США по всем его делам предшествующего периода (включая Украину), но и нового статус-кво между «мафией банкиров» и силами, стоящими за «Большим Дональдом».

Какой из этих предполагаемых сценариев окажется соответствующим действительности, покажет ближайшее время. От себя пока рискну сделать прогноз, что второй.