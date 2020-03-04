Зеленский назвал провальной работу правительства Украины

Киев, 4 марта. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал работу правительства страны, назвав ее результаты провальными.

Зеленский прибыл в Верховную раду Украины, где в 16.00 по местному времени началось внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены кадровые перестановки в кабмине.

На заседании он заявил, что экономика Украины не показывает необходимых темпов роста. Кроме того, по словам украинского президента, государственный бюджет не выполняется, а падение промышленного производства, которое к настоящему моменту достигло уже 5%, продолжается четыре месяца подряд. Трансляцию выступления Владимира Зеленского в правительстве страны ведет телеканал «Рада».

Также украинский президент выразил недовольство индексацией пенсий граждан страны, которая так и не была проведена. Зеленский назвал пенсионный фонд неэффективной структурой и раскритиковал работу правительства страны в плане информирования населения по вопросам снижения тарифов на тепло.

По словам украинского президента, темпы реформ в медицине низкие, а сама система не готова к проведению второго этапа реформирования, который должен начаться с 1 апреля.