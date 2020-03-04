В Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать знакомой членов «Сети»

Пенза, 4 марта. Останки, предположительно принадлежащие знакомой террористов «Сети» (запрещена в РФ) Екатерине Левченко, нашли в лесу в Рязанской области.

Останки девушки нашли около деревни Лопухи, рядом с этим же местом ранее нашли тело Артема Дорофеева — еще одного знакомого фигурантов дела «Сети», который пропал с Левченко в 2017 году.

Точные данные, кому принадлежат останки, будут известны по итогам экспертизы, указал источник «Медузы» в правоохранительных органах.

По его словам, с останками нашли шарф темного цвета. Мать пропавшей девушки сообщила, что в момент исчезновения у дочери был при себе шарф.

В конце марта 2017 года в Пензе пропали Артем Дорофеев и Екатерина Левченко, которые были знакомы с фигурантами дела «Сети» — Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом. Позже Дорофеева нашли убитым в Рязанской области, его было сложно опознать.

Полтавец, скрывающийся на Украине, ранее сообщил, что заказчиком убийства Дорофеева и Левченко стал лидер запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» Дмитрий Пчелинцев. По его словам, другие члены группировки убили своих товарищей, которые собирались сдаться полиции.

По версии следствия, члены «Сети» планировали совершить теракты во время президентских выборов и ЧМ по футболу. Ячейки организации действовали в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Фигуранты осуждены по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.

Примечательно, что представители либеральной тусовки поддерживают членов «Сети», которые за свои преступления получили тюремные сроки. Так, в офисе «Яблока» состоялась выставка в поддержку фигурантов дела, впоследствии представители петербургской «оппозиции» поддержали аукцион на эту тему.