Психолог дала советы выпускникам и их родителям в преддверии ЕГЭ

Весна для российских старшеклассников — самый напряженный период перед сдачей ЕГЭ. Детский психолог Олеся Андрианова в кулуарах пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» побеседовала с корреспондентом Федерального агентства новостей и рассказала, как будущим выпускникам школ и их родителям справиться со стрессом в преддверии экзаменов.

Кампания ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа. С 20 марта по 13 апреля состоится досрочный этап, с 25 мая по 29 июня — основной и с 4 по 22 сентября — дополнительный.

Как отметила Олеся Андрианова, время подготовки к экзаменам — большой стресс для школьников, поскольку повзрослевшие дети уже понимают, что им нужно набрать нужное число баллов для поступления в вуз. У кого-то из них уже есть планы на будущее.

«Что касается подготовки, на мой взгляд, нужно очень внимательно смотреть за нагрузкой. Бывает, что ребенок мало того, что загружен уроками и репетиторами, так не прекращаются в том числе и какие-то обыденные занятия, обязанности. Поэтому нужен отдых, должен быть четкий режим: во сколько он встает и во сколько ложится. <…> Ну и самим родителям хорошо бы обеспечить покой детям и снять какую-то нагрузку, которую они часто сами провоцируют. Буквально накручивают ребенка: «Готов ли ты?», «Давай еще», «Ты ничего не знаешь». Ребенок нуждается только в поддержке, только во внимании, заботе и уходе. И так можно преодолеть этот стресс», — сказала Олеся Андриянова в комментарии ФАН.

Специалист добавила, что перед экзаменами старшеклассникам также стоит научиться делать упражнения по снятию тревожности. По ее словам, тревога — самое опасное, что может случиться во время экзамена.

«Самое опасное — это тревога. Человек может даже очень хорошо быть подготовленным, знать все на свете, быть уверенным в себе — он два года готовился к экзаменам, у него в аттестате хорошая оценка, – а тут подходит период написания теста, и у него так срабатывает нервная система, что он просто отключается. Волнение, заторможенное дыхание. Человек теряется, у него начинается дрожь, потоотделение, и он не может ничего сделать», — описала состояние тревоги Андрианова.

Она отметила, что снизить тревожность можно при помощи занятий у психолога. Кроме того, существуют популярные тренинги по преодолению этой проблемы.

«Перед самими экзаменами, за несколько месяцев, нужно сходить, например, на групповой тренинг, где все этапами прорабатывается, и ребенок будет чувствовать себя гораздо спокойнее к моменту сдачи экзамена», — посоветовала специалист.

Те учащиеся, которые по каким-то причинам не могут рассказать о своих проблемах родителям, в любой момент могут обратиться к школьному психологу. Сейчас специалисты есть практически в каждом общеобразовательном учреждении.

«Да, он (психолог. — Прим. ред.) один на всех: тысяча человек обучается в школе в среднем, и он — один. Но, тем не менее, если ребенок подойдет к психологу, он обязательно уделит хотя бы пять минут и хотя бы даст контакты, куда можно обратиться. Сейчас очень много «горячих линий», очень много центров, в том числе и государственных, куда ребенок, а тем более, подросток, может обратиться», — сказала эксперт.

Олеся Андрианова также посоветовала старшеклассникам и их родителям не забывать о трех важных вещах в непростой период подготовки к экзаменам.