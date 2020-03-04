Ахмад Мисмари раскрыл турецкому изданию Rohani TV детали вмешательства Анкары в Ливию

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью турецкому изданию Rohani TV рассказал о нарушениях режима прекращения огня со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, турецкой армии и ситуации с террористами в регионе.

Напомним, в начале января Кремль инициировал подписание соглашения о перемирии между двумя противоборствующими силами в Ливии. Файез Саррадж и Халифа Хафтар на встрече в Москве условились соблюдать режим прекращения огня. Тем не менее эти договоренности и те, которые обсуждались в дальнейшем в Берлине, не помешали боевикам триполитанского правительства обстреливать мирные кварталы территории, подконтрольной Халифе Хафтару, провоцируя ливийскую армию на ответный огонь.

«С 12 января до сегодняшнего дня мы соблюдаем перемирие и уважаем призывы друзей и братьев о продлении перемирия в городе Триполи. Однако происходят ежедневные нарушения со стороны турецкого агрессора и террористических группировок в Триполи. Мы ежедневно наблюдаем более 30 случаев нарушения, и это очень большая цифра. Террористы в Триполи прекрасно понимают, что мирное решение ливийского конфликта означает сбор их оружия и роспуск всех их лагерей, а также что лидеры и командиры этих группировок попадут под суд в соответствии с законом», — заявил в ходе интервью телеканалу Rohani TV Ахмад Мисмари.

По словам спикера ЛНА, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что его поражение в Ливии повлечет за собой поражение и в Сирии, и в самой Турции перед лицом оппозиционных партий. Именно это, по мнению Мисмари, мотивирует его подталкивать ЛНА в ловушку, провоцируя к нарушению перемирия, чтобы получить поддержку международного сообщества для продолжения своих операций в Ливии.

«Несмотря на наше соблюдение режима прекращения огня, мы всегда готовы ответить на любые обстрелы или нападения против нас либо против мирных жителей, находящихся в уже освобожденных ЛНА районах», — заверил интервьюируемый.

Он акцентировал внимание на том, что ответные точечные удары при этом не будут считаться нарушениями согласно заявлениям ЛНА от 13 января, где приветствовалась инициатива перемирия, однако была отмечена возможность отвечать на любые угрозы безопасности. А вот переброска военного контингента из других стран или поставки оружия уже являются прямым нарушением не только достигнутых договоренностей в 2019-2020 годы, но и эмбарго ООН от 2011 года.

«Переброска боевиков из Сирии в Ливию является тоже таким нарушениям, и мы наносим удары по ним, и это ответ. Также перевозка оружия через порты и аэропорты Мисураты и Триполи является нарушениями, и мы тоже отвечаем на это. И агрессивные заявления через СМИ и социальные сети — это нарушение. Но мы в нужный момент готовы официально объявить о прекращении перемирия и о полном наступлении ЛНА против террористов и преступников Эрдогана», — заявил официальный спикер армии Хафтара.

Ахмад Мисмари в интервью осудил вмешательство Турции во внутренние дела Ливии — он назвал действия Анкары агрессией по отношению к ливийскому народу. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно публиковало доказательства иностранного вмешательства в Ливию и коллаборации Анкары с боевиками ПНС — этому посвящено целое расследование, с которым вы можете ознакомиться здесь.

«Правительство Сарраджа использует иностранную силу против ливийского народа. Мы неоднократно в наших заявлениях говорили о том, что это агрессия, мы об этом говорили в СБ ООН и во время встречи с друзьями. Мы, ливийцы, должны все противостоять такой агрессии и очистить ливийскую землю от этих турок. Турецкое присутствие в Ливии является угрозой для всех стран региона, не только для Ливии», — убежден Мисмари.

Он отметил, что ЛНА противостоит ПНС Ливии и Турции и таким образом защищает стабильность и безопасность в Африке.

«Если террористы ИГ1 (запрещена в РФ — Прим. ФАН), поддерживаемые Эрдоганом, смогут найти себе место в Ливии, то они потом будут угрожать не только африканским странам, особенно Египту, но и Европе и морскому сообщению через Средиземное море. Эрдоган пытается придать вес Турции в мировом сообществе, и поэтому он является угрозой для мировой стабильности и безопасности», — считает спикер ЛНА.

Собеседник Мисмари в эфире телепередачи задал вопрос о шансах на создание панафриканского альянса против турецкой угрозы на манер арабской коалиции в Йемене — пока что ситуация складывается так, будто только ЛНА несет ответственность за противостояние Турции от всей Африки. Мисмари, в свою очередь, отметил, что ООН игнорировала Африканский Союз (АС) с 2011 года — ни один посланник АС не был назначен спецпосланником ООН, все семеро были из Запада и Ливана.

«Думаю, что сложно в данный момент создать панафриканскую коалицию. Такую коалицию должны создать страны, пострадавшие от турецких амбиций, страны Средиземного моря, чтобы защищать свои интересы. Такой альянс должен поддержать ЛНА, которая воюет за всех. У нас с 2014 года длительная и сложная борьба, поэтому нам нужна срочная помощь, чтобы закончить период турецкого присутствия в Ливии и чтобы сохранить общие наши интересы с другими странами и компаниями», — отмечает он.

Официальный спикер Ливийской национальной армии напомнил о поставках Турции так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии оружия и сирийских боевиков. По словам Ахмада Мисмари, сотни сирийских наемников перебрасываются через Анкару в Триполи. ЛНА перехватила звонки некоторых боевиков, которые говорили о больших потерях среди сирийского наемного контингента.

«Их (ПНС) проблема в том, что многие молодые люди и жители Триполи не согласны с иностранным присутствием. Есть много убитых среди сирийских наемников, но они пытаются это скрывать, они даже отнимают мобильные телефоны у боевиков. Наши данные говорят о 4800 сирийских террористов, переброшенных в Ливию через Турцию за последние шесть месяцев», — рассказал генерал-майор ЛНА.

С июля 2019 года разведка ЛНА наблюдает за ситуацией. Так выяснилось, что первая часть переброшенных наемников состояла из 350 боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ) — террористы воевали на юго-западе Ливии, а затем перебазировались в другие африканские страны и группировки, например, Боко Харам. Кроме того, как сообщает Ахмад Мисмари, было еще 1 500 — 2 000 боевиков из «Джабхат ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» (обе запрещены в РФ — Прим. ФАН) — лидеры указанных террористических группировок платили немалые деньги боевикам, чтобы они отправлялись «в путешествие» по Ливии.

«Уже идет поток террористов из Ливии в Европу. Мы зафиксировали такую группу, которая через порт Зувара попала туда. Эти террористические акты не имеют отношения к ливийскому народу. К этому имеет отношение Саррадж, его правительство и Эрдоган», — заключил официальный спикер Ливийской национальной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.