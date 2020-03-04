Отец Киркорова назвал сообщения о неоплаченных штрафах «бодягой»

Москва, 4 марта. Отец Филиппа Киркорова Бедроса опроверг сообщения о неоплаченных штрафах, назвав данную информацию «бодягой».

Ранее в СМИ появились данные, что судебные приставы разыскивают мужчину за неоплату восьми штрафов. Информация об этом содержится в банке данных исполнительных производств ФССП.

На портале размещена информация о задолженностях Киркорова-старшего, тянущихся еще с 2019 года. Отцу «короля эстрады» взыскания были назначены за превышение скорости в Новгородской и Московской областях.

Мужчина ездит на недешевом Lexus RX270, а в Новгородской области имеет хозяйство. Теперь же ему может грозить лишение прав, тогда Филиппу Киркорову придется самому возить отца в новгородское поместье.

Сам же Бедрос Киркоров опровергает очевидные данные, заявляя о бюрократической ошибке. По его словам, автомобиль оформлен на водителя.

«Вообще, я машину не вожу. Мои водители имеют свою фамилию. Моя фамилия не фигурирует там. Это какая-то бодяга», — рассказал он телеканалу «360».

Тем не менее, исходя из слов Киркорова-старшего, становится вероятной версия, что истинным нарушителем является его супруга.

«На мне числится только одна машина, которую водит моя жена. Она живет в Великом Новгороде», — сообщил отец певца.

Он также отметил, что не будет требовать опровержений в СМИ и оплачивать штрафы, поскольку не совершал нарушений.