Twitter продолжает нарушать закон, отказываясь переносить в РФ серверы с данными россиян

Москва, 4 марта. Американская компания Twitter Inc обжаловала решение московского суда о штрафе в размере четырех миллионов рублей за отказ разместить в России серверы с персональными данными российских пользователей.

Депутат Госдумы Марина Мукабенова выразила уверенность, что действия американской компании свидетельствуют о ее нежелании соблюдать российские законы. По ее словам, погашение штрафа и перенос серверов Twitter в Россию вынудит американскую компанию соблюдать законы и в других странах.

«Этому примеру дальше могут последовать и другие национальные операторы. Если вдруг создастся этот прецедент, то по всему миру к Twitter могут посыпаться подобные вопросы», — пояснила Мукабенова.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Боярский назвал действия Twitter предсказуемым шагом. Кроме того, парламентарий усомнился в том, что американская компания будет уклоняться от выполнения судебного решения, передает «Политика Сегодня».

«Вот если они будут уклонятся после того, как пройдут все инстанции, тогда это уже будет поводом для опасений… Я думаю, что это затянется на определенное время, как и любое судебное разбирательство. На сколько затянется – сказать пока сложно», — сказал Боярский.

Напомним, 13 февраля мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за отказ разместить на территории РФ серверы с персональными данными российских пользователей. Размер штрафа для каждой компании составил четыре миллиона рублей.

Позднее в Роскомнадзоре отметили, что штраф не освобождает американские компании от требования локализовать данные пользователей в России. При этом в ведомстве заявили о готовности к конструктивному диалогу с компаниями по вопросу выполнения норм российского законодательства о персональных данных.