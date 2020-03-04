Асад назвал нелогичными разногласия между Сирией и Турцией

Москва, 4 марта. Сирийский президент Башар Асад заявил, что разногласия между САР и Турцией не имеют логики, так как эти две страны связаны между собой исторически.

В интервью телеканалу «Россия 24» Башар Асад заметил, что у Дамаска и Анкары «есть жизненные общие интересы».

В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турков. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически. Поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия», — подчеркнул президент САР.

По его словам, на территории ближневосточной республики о жителях Турции говорят как о братском народе. Асад обратил особое внимание на то, что Сирия не предпринимала никаких враждебных действий по отношению к Турции.

«Какое враждебное действие, большое или малое, Сирия совершила против Турции во время войны или до войны? Его нет и не было», — резюмировал сирийский президент.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков. Напомним, Турция инициировала начало новой операции в Сирии «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по позициям правительственной армии САР.