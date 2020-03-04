Донбасс сегодня: бойцы ВСУ убили товарища, спецслужбы готовят «агитационный удар» по ДНР

Донбасс, 4 марта. В ДНР в результате обстрела ранены двое гражданских. Артиллерийские подразделения ВСУ под руководством спецслужб готовят агитационные снаряды для обстрела ДНР и ЛНР. Украинские военные убили сослуживца. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглась территория Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы Украины открывали огонь 15 раз по населенным пунктам Горловка, Донецк, Саханка и другим. В результате провокационной попытки ВСУ вызвать ответный огонь защитников республики 120-мм снарядами поврежден частный дом в поселке Славное.

В среду Народная милиция ДНР сообщила, что в результате утреннего обстрела Докучаевска, произведенного силами ВСУ со стороны Новотроицкого, ранены двое мирных граждан.

Командование ООС подготовило устрашающую агитационную кампанию

Как сообщает спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин, разведка ведомства получила новые данные о подготовке командованием ООС пропагандистской акции с использованием артиллерийских подразделений ВСУ. Территорию ДНР и ЛНР планируется обстрелять снарядами, наполненными агитационными листовками, направленными на устрашение жителей республик.

Сотрудниками Центра информационно-психологических операций разработан текст листовок с требованием к мирным жителям в срочном порядке покинуть места жительства, иначе они окажутся в зоне обстрелов из артиллерии и минометов. Информация содержит угрозы тем, кто оказывает поддержку подразделениям Народной милиции. Никитин указал, что осколки агитационного снаряда, как и боевого, несут в себе одинаковую опасность для населения.

Бойцы ВСУ убили сослуживца

В 72-й механизированной бригаде ВСУ сослуживцами убит один из военнослужащих, сообщают в Народной милиции ЛНР. В ведомстве указывают, что в расположении бригады работают украинские следователи и военная полиция. Как утверждает источник луганчан, ночью с субботы на воскресенье в результате пьяного конфликта выстрелом в голову из автомата убит солдат с позывным Чинук.

Командир взвода попытался представить смерть бойца как самоубийство, но правда стала известна руководству бригады и правоохранительным органам. Полиция задержала двоих подозреваемых и проводит расследование инцидента.

В районе Артемовска Донецкой области от нападения служебных собак пострадал сержант Самковский из 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Как рассказали в Народной милиции ДНР, коллеги пострадавшего доставили его в госпиталь города Часов-Яр с большой кровопотерей. Расследованием установлено, что нападение охранных собак произошло во время того, как Самковский пытался незаконно вынести канистры с бензином со склада.