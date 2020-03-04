Доктор Мясников прокомментировал слухи об отъезде Заворотнюк на лечение в Италию

Разноречивые слухи циркулируют о состоянии и месте пребывания заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, проходит лечение от онкологического заболевания, предположительно, злокачественной опухоли мозга глиобоастомы. По одним данным родственники увезли Заворотнюк в Италию, где она помещена в элитную клинику, по другой информации — актриса находится в России, в своей московской квартире.

Федеральное агентство новостей обратилось к известному врачу, писателю и телеведущему Александру Мясникову с просьбой прокомментировать слухи о возможном лечении Заворотнюк в Италии. Нас интересовало, насколько представляется оправданным решение о заграничном лечении в случае, если диагноз о неоперабельной опухоли уже подтвержден.

Доктор Мясников коротко ответил, что ничего не знает об этих слухах, но лечение там, где человек считает нужным, и у тех специалистов, которые вызывают у него доверие, — неотъемлемое право каждого пациента.

«В принципе больной вправе лечиться там, где врачи вызывают его большее доверие. Если он готов понести расходы, естественно», — прокомментировал Александр Мясников слухи о Заворотнюк.

О том, что Анастасия Заворотнюк находится у себя дома в Москве, ранее сообщило издание «Вести Подмосковья». Незадолго до этого «Рамблер» на основе фотографий из Италии, которые выложила дочь актрисы Анна, ухаживающая за больной матерью, сделал вывод, что Заворотнюк находится в одной из известных итальянских клиник.

Впрочем, в версиях недостатка нет. По одной из них Заворотнюк перевезли в Москву после продажи дома в Подмосковье, поскольку денег на оплату дорогостоящего лечения не хватало. Эту «новость» якобы сообщили представителям СМИ сотрудники кладбища в Анкудиново, где похоронены родственники актрисы.

Самым неожиданным оказался слух, что у Заворотнюк на самом деле не глиобластома (агрессивная и плохо поддающаяся лечению опухоль мозга), а другое, менее тяжелое онкологическое заболевание, от которого она может в ближайшее время оправиться до такой степени, что снова появится на публике.

Вся эта вакханалия слухов была бы невозможна, если бы родные актрисы дали любые вменяемые объяснения, что позволило бы журналистам опираться на их официальную версию, а не плодить домыслы в связи с интересом (как правило, сочувственным) читателей к состоянию звезды сериала «Моя прекрасная няня».

48-летняя Анастасия Заворотнюк с августа 2019 года прекратила появляться на публике. Позже появилась информация, что актриса проходит курс лечения от онкологического заболевания.