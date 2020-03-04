Миро назвала странной историю с болезнью «до сих пор не умершей» Заворотнюк

Москва, 4 марта. Популярный блогер Лена Миро считает странной ситуацию с болезнью Анастасии Заворотнюк из-за того, что о состоянии актрисы практически ничего не известно. Такое мнение она высказала во время обсуждения своего поста в ЖЖ, касающегося трагедии на вечеринке Екатерины Диденко.

Блогерша Диденко подверглась критике со стороны общественности из-за нашумевшего ролика, который она сняла у входа в реанимационное отделение больницы, и других материалов, повещенных инциденту. Некоторые расценили ее поведение как попытку хайпа. Миро считает, что в этой ситуации телевизионщики вели себя гораздо кощунственнее самой Диденко, когда пытались купить ее эксклюзивное присутствие в эфире. Одна из пользовательниц Сети привела в пример родственников Анастасии Заворотнюк, которые не поддались на провокации телевизионщиков.

Миро по-своему оценила поведение близких «прекрасной няни» в сложной ситуации. Она сказала, что им нужно отдать должное за то, что они не афишировали трагедию и старались не привлекать к себе постороннее внимание. Однако история с болезнью актрисы выглядит «очень странно», считает блогерша.

«Почему она не умерла до сих пор?» — прямым текстом написала Миро.

Эта реплика может быть связана с диагнозом Заворотнюк, о котором сообщалось в СМИ. Осенью минувшего года журналисты писали, что у актрисы диагностировали опухоль головного мозга (глиобластому), недуг, от которого страдали Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов. Отмечается, что человек с подобным заболеванием может прожить лишь несколько лет.

Семья Анастасии Заворотнюк информацию о диагнозе не подтвердила, а созданный в поддержку актрисы пост был сопровожден сообщением о том, что Анастасия хочет побороть болезнь, но какую именно, не уточнялось. Этот факт стал поводом для всевозможных слухов о том, что Заворотнюк болела не так серьезно, как говорили СМИ, из-за чего ей крайне сложно вернуться в публичную жизнь.