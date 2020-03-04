Лжедемократия США, или Как миллионы американцев ограничены в избирательных правах

Американским политикам и журналистам всегда было важно подчеркнуть и всячески продемонстрировать, что именно Соединенные Штаты — прекрасное и достойное подражания воплощение демократии, твердый носитель и непоколебимый защитник демократических ценностей в постоянно меняющемся мире. Правительство США развязало не одну военную авантюру под предлогом борьбы с «кровавыми диктаторскими режимами» и распространения демократических идеалов в новые точки планеты. Однако парадокс в том, что в самих Штатах демократия до сих пор действует только для определенной части граждан. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Десятки преград

Невзирая на то, что формально с 1960-х абсолютно все категории американского населения получили право голоса на выборах, фактически существует масса препятствий для свободного волеизъявления выходцев из национальных и расовых меньшинств. Для этого администрациями штатов вводятся различного рода законы и совершаются уловки, которые исключают многих латино- и афроамериканцев из числа потенциальных избирателей.

Так, на юге Техаса по решению местных властей с 2012 года закрыто примерно 750 избирательных участков. Эти участки располагались в районах компактного проживания черных граждан и техасцев мексиканского происхождения. Все это было сделано только для того, чтобы затруднить процесс голосования для сотен тысяч людей. Они, видимо, выбирали бы не тех политиков, которые были бы выгодны местным властям.

Газета Guardian выяснила, что число жителей в районах ликвидации избирательных участков за минувшие несколько лет не уменьшилось, а наоборот выросло на 2,5 млн человек. Причем преимущественно за счет высокой рождаемости в испаноязычных и афроамериканских семьях. Меры, принятые техасской администрацией, сложно назвать иначе чем расистскими.

Власти Флориды приняли решение о запрете голосовать бывшим заключенным, которые уже отбыли срок наказания. Среди бывших заключенных штата зашкаливающее число черных и огромный процент тех, кто получал сроки за незначительные правонарушения. Лишение права голоса за употребление марихуаны, вождение в нетрезвом виде или минимальные неуплаты налогов — новая реальность «солнечного штата».

Схожие меры были утверждены в штатах Среднего Запада — Висконсине и Огайо. Недавно принятый закон штата Теннесси грозит независимым политическим группам, регистрирующим граждан для голосования, уголовными наказаниями, если они допустят ошибки в бланках регистрации новых избирателей или бланки окажутся неполными.

Многие общественные деятели уже заговорили о частичном восстановлении ограничительных норм, которые существовали до отмены сегрегации. На администрации штатов, которые вводят подобные откровенно дискриминационные правила, подаются коллективные иски в суд. Однако пока борцы за гражданские права не могут добиться справедливых решений.

Нежелательные кандидаты

Вполне оправданной представляется версия, согласно которой все многочисленные ограничения, которым подвергаются национальные меньшинства, введены специально. Для того, чтобы не допустить победы на выборах молодых независимых политиков. Членство в Демократической или Республиканской партиях воспринимается значительной частью современной американской молодежи как принадлежность к элите, которая действует исключительно в своих интересах, а не в интересах большинства граждан.

Многие молодежные движения мечтают зарегистрировать свои собственные партии и отказать в поддержке как демократам, так и республиканцам. Учитывая то, что весомый процент молодежи — это представители расовых и национальных меньшинств, именно на них падает основной удар от антидемократических мер американского правительства.

Кроме того, новая волна политической сегрегации в США мощно ударяет по электорату Берни Сандерса. Политическая программа и предвыборные обещания Сандерса призваны массово привлечь именно малоимущую молодежь, недовольную своим положением и финансовым состоянием. Среди этой молодежи высок процент латиноамериканцев и афроамериканцев.

Логика правящей элиты США понятна. Чем меньше их попадет на избирательные участки, тем меньшую поддержку получит Сандерс.