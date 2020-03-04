Адвокат рассказала, как проводить профилактику коррупции в родительских комитетах

Ни для кого не секрет, что в общеобразовательных учреждениях существуют неформальные сборы пожертвований с родителей учеников. Участие в них — дело добровольное, но часто происходит под давлением родительских комитетов. В итоге деньги на праздник для детей или их выезд куда-либо сдают даже те, кто изначально этого не планировал или даже был против. Однако за помощью к юристам в этих случаях обращаются крайне редко, сообщила адвокат и партнер адвокатского бюро «ЮК Гессена» Наталия Аксенова в интервью Федеральному агентству новостей в ходе конференции «Поборы в школах — есть ли решение проблемы», состоявшейся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в среду, 4 марта.

«Как правило, все ограничивается обычными консультациями: какого-либо уголовного преследования в отношении избыточно активных «сборщиков» денег в нашей практике не было», — рассказала собеседница ФАН.

Аксенова выступила в защиту деятельности родительских комитетов, заявив, что подобные объединения представляют собой замечательный пример самоуправления — над ними нет никакого государственного регулирования.

«Эффективность подобных структур зависит от самих их членов. А бесконфликтное существование им вполне может обеспечить внутренняя регламентация и отчетность», — уверена адвокат.

С этим мнением согласен сопредседатель РОО «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов. По его мнению, у проблемы со внесением пожертвований на школьные нужды есть две составляющие: правовая и морально-этическая.

«Что касается первой из них, то до юридических разборок, как правило, дело не доходит — в основном, из-за того, что никто как-то формально все эти сборы не оформляет. Даже протоколов нет. А вот моральную сторону вопроса приходится разъяснять и советовать, как поступить в той или иной ситуации. Самое важное — настроить людей на конструктив. Ведь если они встают в позицию войны между собой, от этого прежде всего страдают дети», — уверен собеседник ФАН.

Однако, продолжил он, как только родители начинают осознавать, что единственная цель, для которой они собираются вместе что-то обсуждать — это счастье и благополучие их детей, конфликт сразу же прекращается. Если подобной осознанности в восприятии своей миссии у пап и мам школьников нет, они и вне контекста обсуждения того, на что сбросить деньги, найдут о чем поругаться.

Для профилактики же возможной коррупции среди лидеров таких родительских объединений достаточно принять несколько простых мер, простейшая из которых — формализация сбора денег.

«Хороший способ — создать общий банковский счет, и все расходы проводить через него. Тогда каждый, посмотрев выписку с него, может узнать, на что ушли сданные им и остальными средства. В принципе, для этих целей достаточно будет и кошелька на «Киви» или «Яндекс.Деньги», — посоветовал Богданов.

Также собеседник ФАН рассказал о специфике возглавляемой им организации. По его словам, лучше всего к ним подходит описание «третейский судья».