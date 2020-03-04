Россиянки назвали необходимое условие для рождения детей

Москва, 4 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал демографическую ситуацию в стране, отметив, что полноценная семья является ключевым фактором для повышения рождаемости.

«Из 10 женщин восемь в первую очередь говорят, что для счастливого будущего, для деторождения им нужна полноценная семья», — пояснил министр.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого назвал настораживающим негативные демографические прогнозы. Глава государства призвал обеспечить рост показателя рождаемости в течение пяти лет. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение размера материнского капитала.