ЛНР сбила украинский беспилотник в Донбассе

Луганск, 4 марта. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о сбитом беспилотнике украинских силовиков в Донбассе.

«За прошедшие сутки, благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ «Тритон-М1» и военнослужащих подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Веселая гора был обнаружен и сбит БПЛА типа «квадрокоптер», используемый боевиками 46-й бригады (ВСУ. — Прим. ФАН) для ведения разведки наших позиций», — сказал представитель луганского ведомства.

По его словам, беспилотник получил незначительные повреждения и после восстановления пополнит парк трофейных БПЛА Народной милиции ЛНР. Осадчий добавил, что специалисты Народной милиции ЛНР изучают аппарат и имеющиеся на его накопителе данные.

Он призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать информацию о сбитом беспилотнике, который пролетал вдоль линии соприкосновения в Донбассе, нарушив минские договоренности.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране отдельные части Луганской и Донецкой областей, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на международных площадках, в том числе в Минске. Осенью прошлого года стороны согласовали «формулу Штайнмайера».