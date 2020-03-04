Британский актер русского происхождения сыграет главную роль во «Властелине колец»

Москва, 4 марта. Британский актер русского происхождения Максим Болдри сыграет главную роль в телесериале «Властелин колец», передает американское специализированное издание Deadline.

По данным источника СМИ, актер уже заключил контракт с Amazon. Другие подробности предстоящего кинопроекта пока не сообщаются, в том числе неизвестны детали сюжета и даже персонаж Болдри.

Ранее кинокомпания объявила список актеров, которые получили главные роли. Ими в том числе стали Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж и Эма Хорват. Шоураннерами кинопроекта будут Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона.

Отмечается, что в телесериале будут разворачиваться события, предшествующие трилогии Толкина.

Мать Максима Болдри родилась в России. Сам актер хорошо разговаривает по-русски, поскольку в детстве жил в Москве, а в Англию вернулся в 2003 году. Наибольшую популярность артист получил после своей работы в сериалах «Молокосос» и «Холлиокс».

Напомним, в ноябре 2019 года Amazon продлил еще невышедший сериал на второй сезон. Летом сообщилось, что киностудия намерена вложить в кинопроизводство «Властелина кольца» 1,5 миллиарда долларов. Режиссером выступит известный по фильму «Мир Юрского периода 2» испанец Хуан Антонио Байона, передавало Федеральное агентство новостей.