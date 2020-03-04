Сирия новости 4 марта 19.30: провокация боевиков с химоружием в Идлибе не удалась, новый турецкий конвой прибыл в САР

Сирия, 4 марта. ИГ1* подозревается установке СВУ на пути следования союзников САА в Дейр-эз-Зоре. Турция направила в Идлиб очередной военный конвой. ЦПВС РФ сообщил о неудачной провокации боевиков с применением химоружия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции исламистов в Туркоманских горах на севере Латакии.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в зоне контроля САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: намереваются провести переговоры с САА в Ракке; задержали ряд гражданских лиц в западной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили в Идлиб еще один военный конвой из Турции.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о неудачной попытке боевиков организовать провокацию с химоружием в Идлибе.

Провинция Латакия

В северной части региона на границе с соседними Хамой и Идлибом возобновились вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Военный источник в сети Telegram (Sahelshami) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней группировок в районе Туркоманских гор. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока выясняются. Напомним, ранее также поступали данные о перестрелках у находящегося неподалеку города Джиср аш-Шугур.

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что автомобиль ливанского военизированного формирования «Хезболла», выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. Отмечается, что в транспортном средстве осуществлялась перевозка боеприпасов. В установке СВУ подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, многие военные эксперты полагают, что деятельность боевиков ИГ в этом районе координируется силами международной коалиции, базирующимися на юге соседней провинции Хомс на территории пустыни Бадия Аш-Шам.

Провинция Идлиб

Стало известно о неудавшейся провокации боевиков с применением химического оружия в Идлибе. Согласно данным, представленным российским Центром по примирению враждующих сторон, были получены доказательства провала, которые будут обнародованы в ближайшее время. Telegram-канал (bbbreaking) заявляет о том, что исламисты сами отравились ядовитыми веществами. Напомним, террористы не в первый раз прибегают к подобным методам борьбы, в результате которых страдает прежде всего мирное население.

Тем временем в восточных районах провинции продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии». Оппозиционные источники заявляют об уничтожении противотанкового расчета Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Ат-Тарнаба, а также о жертвах среди сирийских солдат. Тем не менее пока эти сведения не получили подтверждения от официальных новостных порталов.

Военный источник в Telegram (rybar) сообщает о прибытии еще одного конвоя с военной техникой из Турции в Идлиб. Турецкая колонна была замечена у населенного пункта Батабу к югу от города Сармада.

Провинция Ракка

Новостной портал Step News Agency заявляет, что три автомобиля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) въехали на территорию города Себху, который находится под контролем Сирийской арабской армии (САА), к востоку от Ракки. Отмечается, что члены формирования намерены встретиться с офицерами правительственных сил.

Между тем Facebook-канал (mohammad.shlash.9) сообщил о новых рейдах курдских боевиков. Обыски состоялись в деревне Джабар, в результате чего под стражей оказались адвокат Омар аль-Хумри, а также его родной брат и два двоюродных. О причинах их задержания на данный момент ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.