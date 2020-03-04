МИД РФ назвал «очень опасным сценарием» размещение США оружия в космосе

Москва, 4 марта. Россия не исключает выведения оружейных компонентов США и их союзников по НАТО в космос, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ермаков подчеркнул, что Россия будет и дальше предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий.

«Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала и, может быть, других государств — союзников США по НАТО. Это очень опасный сценарий», — констатировал российский дипломат на пресс-конференции.

По словам Ермакова, возможности силовых действий США и натовских стран в космическом пространстве — реальная проблема для России. Опасения Москвы по поводу возможной гонки вооружений начинают оправдываться, добавил представитель внешнеполитического ведомства, пишет «Царьград».

Весной прошлого года первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что американская сторона хочет создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. По его словам, не исключается возможность использования этих средств для нанесения превентивного удара по объектам России, Китая и других стран.