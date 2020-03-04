Турецкие беспилотники ВСУ обречены на гибель в небе Донбасса

Турецкие ударные беспилотники, распиаренные киевской пропагандой на фоне событий в сирийском Идлибе, не являются чудо-оружием: их применение в Донбассе совершенно бесперспективно. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

«Беспрецедентный террор»

Основатель и главный редактор заблокированного в России интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 2 марта опубликовал на своем ресурсе материал, немедленно растиражированный украинскими СМИ. Этот материал был украшен красноречивым заголовком «Триумф «Байрактаров»: как турки разгромили российско-асадовские войска в Идлибе — уроки операции «Весенний щит» для Донбасса».

Содержание пропагандистского текста Бутусова можно свести к следующим тезисам:

— операция «Весенний щит», которую проводит турецкая армия против САА в Идлибе, является впечатляющим примером успешного разгрома противника в ходе локальной войны;

— турецкие беспилотники «устроили беспрецедентный террор в воздухе», которому Дамаск, поддерживаемый Москвой, ничего не смог противопоставить: «Тяжелые [турецкие] дроны беспрепятственно висят над Идлибом и остаются неуязвимыми»;

— ВСУ имеют на вооружении ранее закупленные у Турции разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2;

— сам Бутусов изначально был сторонником приобретения Киевом «Байрактаров» у Анкары, поэтому главному редактору «Цензор.НЕТ» больно осознавать, что спустя целый год после появления турецких беспилотников на Украине те ни разу не применялись в Донбассе;

— «Отсутствие боеготовности «Байрактаров» спустя год после закупки показывает, что командование ВСУ плохо понимает значение этого нового вида оружия».

В общем, если бы украинское командование, в подражание турецким генералам, бросило свои разведывательно-ударные беспилотники в бой, то перемога ВСУ в Донбассе была бы неизбежна, считает Бутусов.

Прав ли в своих выводах пан-пропагандист?

Военно-политический нонсенс

Начнем с турецкой операции «Весенний щит», которой так восхищается «Цензор.НЕТ».

Цель операции вполне понятна — Анкара стремится воспрепятствовать продвижению САА к сирийско-турецкой границе, а также удержать под контролем своей армии и формирований протурецких прокси как можно больше территории сирийской провинции Идлиб, чтобы иметь активы для торга во время анонсированной на 5 марта встречи лидеров России и Турции.

При этом действия турецкой стороны грубейшим образом попирают дух и букву международного права. Турция без санкции Дамаска ввела свои войска на территорию суверенной Сирии. При этом Анкара войны не объявляла, а свои действия аргументировала эфемерной «просьбой сирийского народа». Турция принялась открыто сотрудничать с оппозиционными Дамаску формированиями, действующими в Идлибе, включая те, которые были признаны международными террористическими организациями.

Более того, турецкие вооруженные силы подвергли артобстрелу и ударам с воздуха подразделения САА, осуществлявшие в Идлибе контртеррористическую операцию. При этом министерство обороны Турции с гордостью официально сообщало о тех потерях, которые понесли сирийские военнослужащие в результате турецкой операции «Весенний щит».

Еще большую парадоксальность происходящему добавлял факт наличия в тылу САА наблюдательных постов, занятых турецкими военнослужащими, по отношению к которым сирийцы не предпринимали агрессивных действий.

Словом, турецкий «Весенний щит» является не просто военно-политическим нонсенсом, но и опаснейшим прецедентом «войны без войны», идущим вразрез с положениями Сочинского меморандума и подрывающим основы международного права.

Пана Бутусова это восхищает? Отлично. Как насчет экстраполяции прецедента с «Весенним щитом» на ситуацию в Донбассе? Будет ли восхищен главред «Цензор.НЕТ», однажды узнав, что под предлогом «просьбы украинского народа» ВС РФ «вынесли» своими оперативно-тактическими ракетными комплексами объекты украинской ПВО в Донбассе, после чего принялись утюжить силами ВКС части ВСУ?

Нам почему-то кажется, что пан Бутусов воспримет подобные события несколько негативно. И даже, может быть, будет ими расстроен.

Перейдем к «впечатляющему разгрому» САА. Видимо, главред «Цензор.НЕТ» анализирует действия турецкой стороны в Идлибе в каком-то другом измерении. Потому что в нашей реальности части САА хоть и понесли чувствительные потери в результате внезапных и противозаконных действий турецких вооруженных сил, но разгромлены вовсе не были.

Более того, солдаты Башара Асада довольно быстро пришли в себя, подтянули резервы и возобновили наступление в сторону сирийско-турецкой границы, освободив, в частности, город Серакиб. В последний, напомним, вечером 2 марта для обеспечения безопасности гражданского населения были введены подразделения российской военной полиции.

«Буки» и «Панцири» в действии

Что там дальше у Бутусова? Ах да, «беспрецедентный террор в воздухе», перед которым Дамаск якобы до сих пор остается беззащитным.

Арсенал имевшихся в распоряжении САА на начало 2020 года средств ПВО, конечно, небогатый. Почти все оставшиеся у Асада ЗСУ и ЗРК были сконцентрированы в объектовой ПВО Дамаска и госграницы в районе Голанских высот, необходимость прикрытия которых средствами противовоздушной обороны казалась командованию САА более важной, чем прикрытие подразделений, действующих в Идлибе.

Сирийских генералов понять можно: у джихадистов собственных ВВС не было, а Турция до поры до времени соблюдала положения Сочинского меморандума. Думаем, теперь понятно, почему продвигающиеся в Идлибе к сирийско-турецкой границе части САА почти не имели средств противовоздушной обороны.

Неудивительно, что когда турки внезапно атаковали в Идлибе боевые порядки САА своими тяжелыми разведывательно-ударными БПЛА Anka-S и Bayraktar TB2, сирийцы понесли серьезные потери. Но, повторимся, к разгрому сирийских правительственных войск, как это пытается в своем тексте представить пан Бутусов, действия турок все же не привели. Таким образом, «беспрецедентный террор» существует только в голове главреда «Цензор.НЕТ».

Кстати, налеты турецких беспилотников не стали «игрой в одни ворота». Уже 2 марта САА начала оперативно передислоцировать из-под Дамаска в Идлиб свои средства ПВО. Это сразу снизило активность турецких БПЛА, которые от непрерывных налетов перешли к тактике эпизодических ударов.

Тут уже и турок можно понять: к вечеру 3 марта сирийские «Буки» и «Панцири» сбили порядка 12 турецких тяжелых беспилотников, которые стоили отнюдь не копейки. Словом, с «неуязвимостью» БПЛА Анкары пан Бутусов явно дал маху.

Обратимся теперь к завершающим тезисам бутусовской оды в честь турецких беспилотников.

Да, в ноябре 2018 года Украина действительно приобрела у Турции за 69 млн долларов две наземные станции управления, шесть тактических средневысотных разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2 и прилагающийся к ним боекомплект в виде 200 боеприпасов MAM-L.

Да, пан Бутусов два года тому назад действительно ратовал за этот контракт как не в себя, поскольку состоял (и, добавим, до сих пор состоит) на содержании у Петра Порошенко, получившего от турок за приобретение «Байрактаров» немало преференций как на государственном уровне, так и на уровне своего персонального кармана.

С учетом этого нюанса совершенно понятно, почему главред «Цензор.НЕТ» до сих пор носится с турецкими беспилотниками, как с писаной торбой.

Риторический вопрос

Что касается «плохого понимания» командованием ВСУ возможностей «Байрактаров», якобы не позволяющего купленным БПЛА долететь до Донбасса, то тут пан Бутусов, конечно, лукавит. Шестерка приобретенных Украиной у Турции беспилотников Bayraktar TB2 до сих пор потому и торчит на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, что украинские генералы понимают бесперспективность использования этих крупных и малоскоростных БПЛА над боевыми порядками вооруженных сил ДНР и ЛНР, насыщенными средствами ПВО и РЭБ.

Если сирийцы в условиях нехватки современных ЗРК и ЗСУ смогли за несколько дней завалить в Идлибе дюжину турецких беспилотников, то сколько проживут в небе Донбасса шесть жовто-блакитных «Байрактаров»?.. Если что, это был риторический вопрос.

Впрочем, подробно разбирать одиссею украинских БПЛА Bayraktar TB2 мы не станем, ведь совсем недавно ФАН уже обращался к этой теме. Просто отметим, что турецкие разведывательно-ударные беспилотники не являются каким-то чудо-оружием, безусловно гарантирующим своему обладателю победу, и обречены на гибель в небе Донбасса. Не только части САА, но и защитники Донецка и Луганска вполне располагают средствами для «заземления» «Байрактаров» и других БПЛА.

С чем мы пана Бутусова и поздравляем.