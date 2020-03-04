В Group-IB заявили о сотрудничестве с соцсетями по теме «коронавирусных фейков»

Москва, 4 марта. В компании Group-IB заявили, что ее эксперты за прошедшие сутки выявили новые фейковые сообщения по теме коронавирусной инфекции, причем уже куда более меньшего охвата, чем раньше. Вероятность новых вбросов сохраняется, сообщили в компании корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Данные, полученные специалистами Group-IB об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудио-сообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы», — заявили в компании.

Из того, что можно раскрыть уже сейчас: боты ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, хотя некоторые из них были зарегистрированы еще пару лет назад с одинаковой датой создания, говорится в сообщении.

«В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, — пояснили в Group-IB. — За прошедшие сутки эксперты Group-IB выявили новые фейковые сообщения, правда, гораздо меньшего охвата».

Специалисты компании, работающей в сфере компьютерной криминалистики, консалтинга и аудита систем информационной безопасности, предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов.

«Поэтому важно использовать информацию из достоверных источников и критически относиться к слухам и возможной дезинформации, — говорится в сообщении. — Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе, «ВКонтакте» и Facebook, и модераторами форумов для удаления дезинформации о распространении коронавируса».

Ранее в компании Group-IB, с 2003 года обеспечивающей защиту крупнейших российских и зарубежных фирм от финансовых и репутационных потерь, озвучили первые данные о количестве участников кампании по дезинформации жителей и гостей Москвы о коронавирусе.