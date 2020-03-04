Адвокат Панич заявил, что МОК не признал подписи Родченкова поддельными

Москва, 4 марта. Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не смог объяснить семь поддельных подписей по делу Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) не признал подписи Григория Родченкова поддельными, однако защита продолжает на этом настаивать. Алексей Панич прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что 3 марта якобы МОК признал подделку подписей Родченкова. Адвокат пояснил, что в новостях ссылались на его заявление относительно нового аффидевита Родченкова.

«Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не делал такого заявления. Я просто сказал, что МОК предоставил новые показания Родченкова», — заявил Панич.

Адвокат подчеркнул, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял все документы к рассмотрению и арбитры в своем решении объяснят позицию касательно каждого предоставленного доказательства. По его словам, к документам, подлинность которых опровергается защитой, относятся «свидетельские показания Григория Родченкова в отношении спортсменов. Это ключевые доказательства по данному делу».

«Если подписи подделаны, значит, данные доказательства можно не учитывать при вынесении решения. Решение ожидаем в течение нескольких недель», — объяснил Алексей Панич.

Результаты проверки подписей опубликовала компания Group-IB. В их отчете говорится, что изображения с подписями на показаниях полностью совпадают, но сами документы отличаются. С точки зрения экспертов, изображения с подписями были извлечены из одного источника и скопированы на представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) документы.

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что иски к Родченкову от спортсменов РФ уже могут стать основанием для привлечения его к уголовное ответственности и даже тюремному заключению.