Простаков объяснил проведение митингов зарубежным влиянием

Москва, 4 марта. Российские правоохранители должны иметь полномочия жестко действовать на акциях протеста, чтобы предотвратить массовые беспорядки. Такое мнение выразил политолог Сергей Простаков.

В разговоре с корреспондентом iReactor эксперт заявил, что полиция обязана пресекать провокации со стороны митингующих, поскольку возможные последствия незаконных акций могут иметь необратимый характер.

«Полицейским необходимо действовать решительно и всеми имеющимися средствами, так как подобная ситуация может служить началом катастрофического сценария», — считает Простаков.

По его словам, необходимо предпринимать определенные профилактические меры, чтобы не допускать проведения протестных митингов.

«Не следует забывать и о важности превентивной работы <…> и борьбы с непосредственными источниками беспорядков в современном мире — внешним влиянием и радикализацией общества, зачастую имеющей вполне устранимые объективные причины, — отметил политолог.

Как показали уличные акции, которые прошли в Москве в августе-сентябре 2019 года и не были разрешены городскими властями, участники протестов не остановятся ни перед чем, чтобы спровоцировать полицейских на применение жестких мер и потом заявить о насилии с их стороны.

Однако российские правоохранители действовали достаточно мягко, по сравнению с европейскими коллегами, которые активно используют спецсредства и перцовый газ для разгона протестующих.