Москва, 4 марта. Приостановка работы торговых представительств России в странах Балтии стала одним из последствий многолетней русофобии со стороны этих государств. Об этом заявил главный редактор издания Politrussia (входит в состав Медиагруппы «Патриот») Руслан Осташко.

В конце февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство приостанавливает работу торговых представительств РФ в США и странах Балтии. При этом, добавил глава министерства, в ряде стран — в том числе Саудовской Аравии и Мексике — Минпромторг активизирует поддержку.

Руслан Осташко в своей программе иронично отметил: «может, прибалтийских лакеев утешит то, что они оказались в одной компании со своими светлоликими американскими повелителями». Он объяснил, чем обернется для стран Балтии разрыв торговых и экономических связей с Россией.

«России на них теперь просто плевать, уже официально. Тот же, кто захочет иметь дело с этими отверженными, волен делать это исключительно на свой страх и риск», — заявил аналитик.

По мнению эксперта, среди так называемых «либеральных кругов» России Прибалтика имеет имидж «Лондона для бедных» — своего рода «тихой гавани», в которой скрываются нажившиеся на «распилах» бывшие чиновники, а также те, «кто украл, но украл недостаточно, чтобы получить британскую инвестиционную визу».