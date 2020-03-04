Бузова выложила фото в прозрачном боди

Москва, 4 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила фанатов откровенным нарядом. Поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном гипюровом боди, которое едва прикрывает ее небольшую грудь.

Чтобы не сводить с ума своих поклонников, Бузова надела на полуголое тело укороченный серый жакет и синие классические джинсы.

Кроме того, певица дополнила снимок текстовым сообщением с глубоким философским смыслом. Бузова отметила, что все быстро меняется в этом мире. По ее словам, совсем недавно все обсуждали масштабные пожары в Австралии, а также лесные пожары в Сибири. Однако сегодня об этих событиях никто не помнит, так как главной мировой новостью стала эпидемия коронавируса.

«Сейчас за такой же «новостной премьерой» в виде коронавируса забылись и другие ненастья! Еще полторы недели назад не сходившая с мировых экранов горящая Австралия совсем потерялась в новостях… Точно так же про лесные пожары в Сибири и истерию вокруг них забыли», — написала певица.

В конце своего философского текста Бузова выразила благодарность своей команде, которая дает ей возможность заниматься тем, что действительно важно. Однако подписчиков Бузовой не заинтересовали ее философские размышления, поэтому большая часть комментариев была посвящена ее откровенному наряду.

«Это стильно», — отмечает pereezd_v_anapy.

«Оставайся с таким цветом волос, очень красиво», — пишет marinka1062.

«Оля, покажи свою квартиру», — просит alesaplotnikova825.

«Лайк только за телефон», — отмечает vika_2006577.

При этом некоторые подписчики обратили внимание на округлившийся живот певицы. «Ты беременна?» — намекали комментаторы на обхват талии. Крмое того, часть подписчиков обратила внимание на полупрозрачный предмет гардероба исполнительницы: «Оля, это нижнее белье?».