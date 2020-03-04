Тверь, 4 марта. Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он пообщался с приятелем, недавно прилетевшим из Италии. Мужчина сам обратился к медикам, когда у него поднялась температура, появились насморк и кашель.

Медики диагностировали у пациента ОРВИ. В данный момент он находится в Калининской районной больнице, где оборудованы специальные мельцеровские боксы для людей, у которых подозревают наличие коронавируса. Официальный диагноз будет предоставлен Роспотребнадзором в среду.

Отмечается, что помещение клиники было обработано специальным раствором, а в квартире пациента была проведена полная дезинфекция. В данный момент специалисты занимаются исследованием биоматериала пациента.