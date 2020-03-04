Блохин: США пытаются компенсировать утрату своего влияния в Ливии

Посол Соединенных Штатов в Ливии Ричард Норланд заявил, что Вашингтон намерен предложить собственную кандидатуру на пост главы миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии (МООНПЛ), который ранее занимал Гасан Саламе. Дипломат выразил надежду на продолжение мирных политических процессов по урегулированию ливийского кризиса и поблагодарил Саламе за его усилия по разрешению ливийского кризиса в течение последних двух лет. Норланд добавил, что Гасан Саламе «умело заложил фундамент, который могут использовать искатели мира, чтобы помочь в прекращении конфликта».

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что с помощью «своего человека» США пытаются «продавить» свою политику в Ливии.

«Штаты пытаются пролоббировать своего кандидата, который пытался бы, по крайней мере, защищать интересы США в этом важном регионе. Ливия — это кладезь ресурсов, и вообще этот регион всегда был таким местом, за которое исторически борются между собой все державы», — убежден эксперт.

Он отметил тенденцию спада позиций США в Сирии, Иране и Афганистане на фоне происходящих событий на международной арене.

«Как пример — Афганистан, где недавно спецпредставитель США договорился о послевоенном устройстве и выводе части воинского контингента. Или вот Сирия — там хоть и остается у них военного контингента в 500 человек, это — капля в море. Ирак постепенно уходит из-под контроля. США сокращают свое влияние в разных странах за счет своей провальной политики и многих других факторов. Соответственно, поставить спецпредставителем в ООН по Ливии своего человека — это попытка наверстать упущенное. Если влияние уходит из других регионов, его надо компенсировать здесь», — поясняет Константин Блохин.

Эксперт убежден, что в случае, если на место Гасана Саламе придет ставленник США, Штаты вполне ожидаемо будут пытаться кардинально изменить ситуацию в Ливии в свою пользу