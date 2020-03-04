Pornhub бесплатно покажет документальный фильм без порно

Москва, 4 марта. Американский сайт для взрослых Pornhub представил свой первый документальный фильм под названием Shakedown, сообщил Variety со ссылкой на компанию.

Картина рассказывает про культуру чернокожих стриптизерш — представительниц ЛГБТ-сообщества. Режиссером выступила концептуальная художница Лейла Вайнрауб. Материалом для не порнографического фильма послужили видеоролики, которые она снимала на протяжении 15 лет в лесбийских стрип-клубах Лос-Анджелеса.

Фильм вышел на сайте 3 марта, его можно посмотреть бесплатно. Более того, картину хотят показать на канале Criterion, а летом она станет доступна в магазине iTunes.

Вайнрауб рассчитывает при помощи своей документалки привлечь на Pornhub больше женской аудитории, указал телеканал «360». Вместе с разработчиками компании режиссер также создала онлайн-платформу для проекта, на которой будет выделен час для общения с пользователями.