В России ежегодно уничтожают до 3 тонн конфискованной черной икры

Москва, 4 марта. До 3 тонн контрафактной черной икры уничтожают в России ежегодно. Добытый браконьерским способом продукт в 90% случаев пригоден к употреблению. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Рыбсеть».

Руководитель агентства Полина Кирова считает, что конфискованной икрой можно было бы распоряжаться по-другому: передавать для реализации по уценке или отдавать нуждающимся. Она считает, что вкусный и полезный деликатес пришелся бы по душе воспитанникам детских домов. Кирова рассказала о важном прецеденте, который произошел в Красноярском каре.

«Краевое ГУВД сумело договориться с Росимуществом о реализации населению незаконно выловленной рыбы в количестве около 2 тонн. Теперь есть надежда, что здравый смысл восторжествует и что отечественную кондиционную рыбу и икру перестанут уничтожать бульдозерами», — рассказала Полина Кирова.

Статистика Росрыболовства показывает, что инспекторами профильного ведомства у браконьеров ежегодно изымается около 500 тонн рыбы. Она служит вещественным доказательством и находится на ответственном хранении, пока расследуется уголовное или административное дело. Отмечается, что иногда конфискат уничтожают еще до суда, потому что его попросту негде хранить.

Идея реализовывать изъятую икру не новая. Этим вопросом еще 100 лет назад озаботился Ленин и распорядился передать конфискованные у белогвардейцев на Каспии 5 тонн черной икры в детские дома, передает «Ридус».

Россельхознадзор долгие годы был противником подобной идеи из-за того, что браконьерская продукция может нести угрозу для здоровья, а специальные лаборатории для проверки качества икры требуют дополнительного финансирования.

Кирова считает, что можно утилизировать все, кроме деликатесной продукции. Ей можно найти полезное применение. Практика показывает, что качество икры из браконьерского улова полностью соответствует всем санитарным требованиям.