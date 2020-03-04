Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, распространяющим фейки о коронавирусе

Москва, 4 марта. Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам, распространяющим фейковые новости о коронавирусной инфекции в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Отмечается, что в среду, 4 марта, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о вирусе, вспыхнувшем в Китае, в реестр запрещенной в стране информации.

Ранее ведомство получило требование от генеральной прокуратуры, в котором содержались ссылки на посты в социальных сетях. Ложная информация о COVID-19 была опубликована во «ВКонтакте» и Facebook. Как уточнили в Генпрокуратуре, в материалах содержалась недостоверная общественно значимая информация. Как посчитали в ведомстве, она создавала панику и могла стать причиной массового нарушения общественного порядка и безопасности.

«В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемых в распространении фейков о коронавирусе.

Напомним, на совещании руководителя оперативного штаба по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова доложила российскому президенту Владимиру Путину, что распространяются фейковые сообщения.

По ее словам, неизвестные пишут, что власти РФ якобы скрывают массовое заражение коронавирусом. Она заверила Путина, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью.