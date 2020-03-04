Ургант объяснил, почему Little Big поедет на Евровидение вместо Панайотова

Москва, 4 марта. Известный телеведущий Иван Ургант объяснил, почему было принято решение отправить на международный песенный конкурс Евровидение группу Little Big.

В рамках шоу «Вечерний Ургант» телеведущий объяснил выбор Первого канала долгожданной сменой вектора отбора участников, отмечает «Ридус». Иван Ургант поздравил Little Big с победой в отборе на Евровидение.

«Сколько можно работать по схеме Билан — Лазарев — Билан? Похоже на маршрут веселого паровозика», — шутливо прокомментировал новость соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев.

Иван Ургант также рассказал о реакции знаменитости. Он напомнил, что король отечественной эстрады Филипп Киркоров назвал группу Little Big способной «расшевелить европейскую тусовку», а продюсер Яна Рудковская и певец, дважды представлявший Россию на Евровидении, Сергей Лазарев сочли группу самым лучшим выбором.

«А Александр Панайотов сказал: горите в аду, чертовы фрики. Ваш Саша», — иронично сказал Ургант, тем самым уколов уже бывшего претендента на участие в конкурсе от России.

Иван Ургант пояснил для старшей аудитории на конкретном примере, почему выбор упал на питерскую группу и продемонстрировал фотографию солиста Ильи Прусикина с обнаженным торсом, татуировкой с медведем, пишет Ura.ru.

«Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной. <…> Видно, что он серьезно настроен на то, чтобы защищать честь нашей страны», — цитирует телеканал «360» Урганта.

Напомним, группа Little Big представит Россию на Евровидении, конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. В ближайшие дни будет представлена конкурсная песня.