Матч между «Шинником» и «Уралом» перенесли из-за плохого состояния поля

Ярославль, 4 марта. Футбольный матч между «Шинником» (Ярославль) и «Уралом» (Екатеринбург) перенесли за четыре часа до начала встречи. Такое решение было принято Российским футбольным союзом из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля в Ярославле.

«Решение принято на основании статьи 4.18. регламента Кубка России. На данный момент поле на стадионе в Ярославле не готово к проведению игры. Часть расходов по организации матчей согласно регламенту Олимп Кубка России ФК «Шинник» компенсирует ФК «Урал» и РФС», — говорится в сообщении.

Ориентировочная дата проведения встречи намечена на 18 марта.